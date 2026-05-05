كيلو الطماطم بـ25 جنيها.. تعرف على أسعار الخضراوات بأسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق الخضروات بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، مدعومة بتوافر كميات كبيرة ومتنوعة من مختلف الأصناف داخل الأسواق المحلية والمجمعات الاستهلاكية، ما ساهم في تحقيق توازن واضح بين العرض والطلب، وانعكس إيجابيًا على حركة البيع والشراء.

وسجلت الأسواق إقبالًا متوسطًا من المواطنين خلال التعاملات الصباحية، مع تركيز ملحوظ على شراء الخضروات الأساسية التي تدخل في إعداد الوجبات اليومية، خاصة في ظل استقرار أسعارها مقارنة بالفترات الماضية، وهو ما يعزز قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها دون أعباء إضافية.

وفيما يتعلق بالأسعار، تراوح سعر البطاطس البيضاء بين 8 و20 جنيهًا للكيلوجرام، بينما سجلت البطاطس الحمراء من 13 إلى 20 جنيهًا، وجاءت أسعار الطماطم البلدي 25 جنيهًا، في حين تراوحت الطماطم المستوردة 35جنيهًا للكيلوجرام.

كما سجل البصل الأحمر أسعارًا من 10 إلى 15 جنيهًا، والبصل الأبيض من 8 إلى 12 جنيهًا، بينما تراوح سعر الثوم المصري بين 20 و35 جنيهًا، وبلغ سعر الكوسة البلدي من 20 إلى 30 جنيهًا، والباذنجان الأسود من 10 إلى 25 جنيهًا، والباذنجان البلدي من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلوجرام.

وفي باقي الأصناف، تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 20 و25 جنيهًا، والفلفل الأخضر من 20 إلى 30 جنيهًا، والفلفل الأحمر من 15 إلى 25 جنيهًا، بينما سجل الخيار الأخضر من 15 إلى 25 جنيهًا، والجزر من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلوجرام.

كما تراوحت أسعار الفاصوليا الخضراء بين 20 و30 جنيهًا، والبسلة الخضراء من 30 إلى 35 جنيهًا، في حين سجل العدس الأصفر من 30 إلى 40 جنيهًا، والعدس الأحمر من 20 إلى 35 جنيهًا، والكمون من 25 إلى 40 جنيهًا للكيلوجرام.