يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

يواصل فيروس هانتا إثارة القلق والاهتمام الطبي، رغم كونه من الفيروسات النادرة نسبيًا، بسبب المضاعفات الخطيرة التي قد يسببها للمصابين.

وينتقل الفيروس غالبًا عبر القوارض من خلال البول أو البراز أو اللعاب الملوث، بينما تُعد العدوى المباشرة بين البشر نادرة للغاية.

وتبدأ الأعراض بصورة مشابهة للإنفلونزا، مثل الحمى وآلام العضلات والصداع والإرهاق، قبل أن تتطور في بعض الحالات إلى مشكلات خطيرة في الجهاز التنفسي أو الكلى.

ولا يوجد حتى الآن علاج مباشر للفيروس، إذ يعتمد التعامل الطبي على الرعاية الداعمة والسيطرة على الأعراض، مع التأكيد على أهمية التدخل المبكر لزيادة فرص التعافي وتقليل المضاعفات.

