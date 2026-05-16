الإمارات : إيران أطلقت 3000 صاروخ باليستي وكروز وطائرة مسيرة ضدنا

أدانت وزارة الخارجية الإماراتية بأشد العبارات الاعتداءات والتهديدات الإيرانية التي استهدفت الدولة ودول المنطقة.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان لها : إيران أطلقت ما يقارب 3000 صاروخ باليستي وصاروخ كروز وطائرة مسيرة باتجاه الإمارات ما أسفر عن سقوط قتلى ووقوع إصابات بين المدنيين بالإضافة إلى أضرار لحقت بالبنية التحتية المدنية في انتهاك واضح لسيادة الدول وتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها.

وأضافت الخارجية الإماراتية: محاولات الضغط أو الترويج للمزاعم المغرضة لن تؤثر على مواقفها الثابتة ولن تثنيها عن حماية مصالحها الوطنية العليا وصون سيادتها واستقلال قرارها.

وختمت الخارجية الإماراتية بيانها : دولة الإمارات مستمرة في التنسيق والتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين دعما لأمن المنطقة واستقرارها وتعزيزا للعمل الخليجي المشترك