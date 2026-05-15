بمليارات الدراهم .. الإمارات والهند توقعان عددا من الاتفاقيات الهامة

وقعت دولتا الإمارات والهند عددا من الاتفاقيات التي تعزز شراكتهما حيث تم توقيع اتفاقية استثمار من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 11.02 مليار درهم للاستحواذ على حصة 60% في بنك "آر.بي.إل" بالهند.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للإمارات، ولقائه برئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

كما أبرم “جهاز أبوظبي للاستثمار” اتفاقية لاستثمار 3.67 مليار درهم في "الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية" الهندي.

كما وقعت “العالمية القابضة” اتفاقية للاستحواذ على حصة في شركة "سمان كابيتال" بالهند باستثمارات 3.67 مليار درهم.

وضمت الاتفاقات كذلك اتفاقية تعاون استراتيجي بين "أدنوك" الإماراتية وشركة “الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية” وكذا اتفاقية تعاون إستراتيجي بينها و"شركة النفط الهندية" بشأن توريد غاز البترول المسال.

كما تم توقيع مذكرة بين "جي 42" و"جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" و"مركز تطوير الحوسبة المتقدمة" لإنشاء مجمع حوسبة فائقة بقدرة 8 إكسافلوب في الهند.

وشملت الاتفاقيات أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "كوشين" لبناء السفن و"درايدوكس وورلد" لإنشاء مجمع لإصلاح السفن في فادينار بالهند وتوقيع مذكرة تفاهم بين مركز التميز في مجال الملاحة البحرية وبناء السفن، و"كوشين" لبناء السفن المحدودة و"درايدوكسوورلد" للتعاون بشأن تنمية المهارات في إصلاح السفن.

وامتد التعاون بين البلدين إلى مجال الدفاع ؛ حيث وقعت اتفاقية بشأن إطار عمل الشراكة الدفاعية الإستراتيجية بين وزارة الدفاع في الإمارات ووزارة الدفاع في الهند.