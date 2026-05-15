لم تتأكد وفاته..تفاصيل جديدة حول مصير شاب في حادث مركب هجرة بمطروح

تعيش قرية سندبيس التابعة لمركز القناطر الخيرية في القليوبية حالة من القلق والترقب، بعد تضارب الأنباء حول مصير الشاب عمر جمال، الذي تردد اسمه ضمن ضحايا حادث قارب الهجرة غير النظامية الذي عُثر عليه قبالة سواحل محافظة مطروح.



وتداول عدد من أبناء القرية منشورًا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ناشدوا خلاله الأهالي بعدم نشر صور أو تأكيد خبر الوفاة لحين التحقق الكامل من مصير الشاب، مؤكدين أن أسرته توجهت للتعرف على الجثامين التي تم العثور عليها، إلا أنهم لم يتمكنوا من التأكد من وجوده بين الضحايا حتى الآن.



وأوضح المنشور المتداول أن بعض الجثامين التي تم العثور عليها في مرسى مطروح كانت في حالة يصعب معها التعرف على ملامحها، فيما من المقرر إجراء تحاليل وإجراءات فنية للتأكد من هويات الضحايا بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.



وأشار أهالي القرية إلى ورود معلومات غير مؤكدة لأسرة الشاب تفيد بإمكانية نجاته، حيث تردد أنه ربما كان على متن مركب أخرى وصلت قبل القارب المنكوب، وأنه قد يكون موجودا داخل أحد المخيمات، وهو ما أعاد الأمل مجددًا لأسرته وأصدقائه.



وطالب أهالي القرية بضرورة تحري الدقة قبل تداول أي أخبار أو صور تخص الواقعة، مؤكدين أن نشر معلومات غير مؤكدة يزيد من معاناة الأسرة نفسيًا، خاصة في ظل عدم صدور أي تأكيد رسمي حتى الآن بشأن مصير الشاب.