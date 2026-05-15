التحفظ على 12 طن مكرونة داخل مخزن بدون ترخيص بالقليوبية

تحفظت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية على مخزن لإعادة تدوير وتعبئة المكرونة ويقلد العلامات التجارية ويتلاعب فى تاريخ الإنتاج والصلاحية وبداخله 12 طن مكرونة يتم إعادة تدويرهم في شكائر آخري.



ونُفذت حملة مفاجئة لإدارة التجارة الداخلية بالمديرية في نطاق الخانكة حيث أسفرت جهودها عن تحرير محضر جنح ضد المسئول عن مخزن سلع غذائية بناحية كفرحمزة - مركز الخانكة وذلك لإدارة نشاط بدون ترخيص وحيازته كمية ( ١٢ طن ) مكرونة يقوم بتجميعهم وإعادة تدويرهم في شكائر آخري بتاريخ إنتاج جديد وصلاحية جديدة ويقوم بتقليد العلامات التجارية مما يؤثر على صحة المواطنين.

شكاوى المواطنين



وناشدت مديرية التموين المواطنين بأن يكون لهم دور فعال في دعم جهود الرقابة من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات تضر بآليات السوق الحر ، وذلك من خلال التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة مجلس الوزراء.