مسيرات مفخخة.. انفجارات قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عدة طائرات مسيرة مفخخة انفجرت بالقرب من الحدود مع لبنان، دون وقوع إصابات، وذلك عقب إطلاق إنذارات في الجليل الغربي.

ويشنّ جيش الاحتلال هجمات على البنية التحتية لحزب الله في منطقة صور جنوب لبنان، بعد إصدار تحذيرات بالإخلاء من عدة قرى في المنطقة المجاورة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تحذيراً بالإخلاء لعدد من القرى في منطقة صور جنوب لبنان، وهي: صبرية، حمادية، زقوق المفدي، ماشوك، والحوش.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه دمّر منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله، كانت تُستخدم لإطلاق وابل من الصواريخ على منطقة كريات شمونة ليلة أمس.

وخلال الليل، تم استهداف المنصة في بلدة زبدين وتدميرها، إلى جانب عدد من المباني التي أفاد الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله كان يستخدمها لأغراض عسكرية.

وقد تم اعتراض الصواريخ التي أُطلقت على كريات شمونة أو أصابت مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات.

وأعلن جيش الاحتلال مناورة مفاجئة لرئيس الأركان لاختبار جاهزية الجيش الإسرائيلي لأي طارئ على الحدود الشرقية، في قطاعات الفرقتين 80 و96 بمنطقة البحر الميت.