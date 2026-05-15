كاتس : قوات الاحتلال ستستمر بالعمل بقوة في لبنان

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن قوات الاحتلال ستستمر بالعمل بقوةفي لبنان ضد كل تهديد حتى تحقيق أهداف الحرب.

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في الجنوب اللبناني، ترافقت مع قصف مدفعي وتحليق مكثف للطيران المسيّر فوق بيروت والضاحية الجنوبية، فيما وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة إلى عدد من البلدات لإخلائها.

ففي قضاء صور، استهدفت غارة إسرائيلية بلدة صديقين، ما أدى إلى وقوع إصابات، كما أغار الطيران الإسرائيلي مجدداً على البلدة في وقت لاحق. وفي منطقة الزهراني، شنّ الطيران الحربي غارة على بلدة تفاحتا، بالتزامن مع تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق بيروت والضواحي.

وفي النبطية، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل، فيما تعرضت بلدتا مجدل سلم والصوانة في قضاء مرجعيون لغارتين متزامنتين، وسط قصف مدفعي طال بلدات برعشيت وفرون والغندورية وشقرا.

كما وجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدات: لبايا، سحمر، تفاحتا، كفرملكي، يحمر البقاع، عين التينة، حومين الفوقا ومزرعة سيناي، داعياً الأهالي إلى الإخلاء، ما أثار حالاً من الترقب والخشية من توسع رقعة الاعتداءات خلال الساعات المقبلة.