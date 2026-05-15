أسعار الذهب اليوم بالأسواق.. فيديو

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقرير خاص عن أسعار الذهب اليوم بالأسواق.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، أنها متواجدة في منطقة زهراء المعادي، لمعرفة الأسعار اليوم بالأسواق.

الذهب

وقال صاحب أحد محلات الذهب، أسعار الذهب خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات وانخفاضات تنحصر في 200 جنيه، زيادة أو انخفاض، وأن هذا الأمر يكون بناء على سعر الدولار، لكن بشكل عام الذهب من الأشياء الأمنة.

ولفت إلى أن سعر الذهب عيار 21 يسجل في حدود 7000 جنيه، والـ 18 في حدود 6000 جنيه، وعيار 24 يسجل 8000 جنيه.

ولفت إلى أن الذهب أصبح من الأشياء الأساسية بالمحفظة الاستثمارية للمستثمر، وأن الذهب أصبح استثماري من كونه زينة.

وتابع أن هناك أشكال جميلة تظهر بأوزان خفيفة، وأنه ينصح المواطنين بشراء الذهب في أي وقت يمتلك الشخصية فيه أموال.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 15 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5983 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6980 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7977 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 55840 جنيها.