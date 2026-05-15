الداخلية تكشف الحقيقة.. خلافات أسرية وراء “محاولة اختطاف طفل” في الإسكندرية

فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصين بمحاولة إختطاف طفل من والدته حال سيرهما بأحد الشوارع بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بقيام زوج شقيقة زوجها (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) بمحاولة إصطحاب نجله ("سن 7") المقيم رفقة والدته ، (كانت تقيم بصحبتها آنذاك) أثناء قيامه باللهو أمام المنزل سكنهم لوجود خلافات زوجية بينهما.

وبإستدعاء (والدى الطفل) حضرا وبرفقتهما الطفل المذكور ، وبسؤالهما أقرت الزوجة بوجود خلافات بينهما قامت على إثرها بترك المنزل والإقامة طرف شقيقها وأضافت بأنه حال توجه زوجها لمنزل شقيقها للإطمئنان عليهما شاهد نجله حال لهوه بالشارع فقام بإصطحابه دون إصابته بمكروه ، وأبديا رغبتهما فى التصالح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.