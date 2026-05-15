يبحث عدد كبير من المواطنون عن موعد حدوث كسوف الشمس الكلي 2026، والدول والمناطق التي ستتمكن من مشاهدته بوضوح، إلى جانب الإرشادات المتعلقة بطرق الرؤية الآمنة.

موعد كسوف الشمس الكلي 2026

ويصف علماء الفلك كسوف الشمس الكلي بأنه واحد من أروع الظواهر الطبيعية وأكثرها إثارة، إذ يتحول ضوء النهار مؤقتا إلى ظلام دامس عندما يحجب القمر قرص الشمس بالكامل.

وعلى عكس الكسوف الجزئي أو الحلقي، يعد الكسوف الكلي الشكل الأكثر إبهارا بين أنواع كسوف الشمس، لما يخلقه من مشهد استثنائي يلفت أنظار الملايين حول العالم.

وبعيدا عن التفسيرات العلمية، يرى البعض في هذه الظاهرة لحظة رمزية ترتبط بالتأمل والتغيير وتحولات الطاقة الكونية، ما يضفي عليها مزيدا من الغموض والسحر.

موعد كسوف الشمس الكلي 2026

يعد كسوف الشمس الكلي 2026 من أبرز الظواهر الفلكية المنتظرة عالميا، ومن المقرر أن يحدث يوم 12 أغسطس المقبل.

وتكمن أهمية هذا الحدث في كونه أول كسوف كلي يمكن مشاهدته من القارة الأوروبية منذ عام 2015، وأول كسوف يمر عبر البر الأوروبي الرئيسي منذ عام 1999، ما يمنحه طابعا تاريخيا بالنسبة لهواة الفلك والمراقبين في أوروبا.

موعد كسوف الشمس الكلي 2026

أطول فترة ظلام نهارية

خلال الكسوف الكلي، سيحجب القمر قرص الشمس بالكامل، ما يؤدي إلى تحول النهار إلى ظلام مؤقت يستمر لعدة دقائق.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن أطول مدة للظلام ستصل في بعض المناطق إلى دقيقتين و18 ثانية، وهي الفترة التي يستغلها علماء الفلك لرصد “الهالة الشمسية” أو الإكليل الشمسي، الذي لا يظهر بوضوح إلا أثناء الكسوف الكلي.

ومن المتوقع أن تشهد المناطق الواقعة ضمن نطاق الرؤية تغيرات ملحوظة، حيث قد يبهت لون السماء بصورة غير معتادة، وتنخفض درجات الحرارة نسبيا، كما قد تظهر بعض النجوم في وضح النهار، بينما يتوهج الإكليل الشمسي حول القمر في مشهد يعد من أكثر الظواهر الطبيعية روعة وإثارة.

هل سيكون الكسوف مرئيا في جميع الدول؟

لن يكون كسوف الشمس الكلي في 12 أغسطس 2026 مرئيا في جميع أنحاء العالم، إذ ستقتصر مشاهدته على مناطق محددة تشمل أجزاء من روسيا، والقطب الشمالي، وجرينلاند، وأيسلندا، إضافة إلى مناطق من المحيط الأطلسي.

وفي المقابل، لن تتمكن بعض الدول، مثل الهند، من مشاهدة الظاهرة بسبب حدوثها خلال ساعات الليل، وهو ما يعني عدم تطبيق بعض الطقوس التقليدية المرتبطة بالكسوف هناك.

موعد كسوف الشمس الكلي 2026

أماكن مشاهدة الكسوف.. وهل يظهر في مصر والدول العربية؟

بالنسبة لمصر ومعظم الدول العربية، فمن المتوقع أن تكون خارج نطاق الرؤية الكلية للكسوف، مع احتمالية ظهور كسوف جزئي ضعيف للغاية في بعض المناطق الحدودية، دون تأثير ملحوظ أو إمكانية مشاهدة واضحة للظاهرة.

وتختلف إمكانية رؤية الكسوف من منطقة إلى أخرى وفقا لمسار ظل القمر على سطح الأرض.

وبحسب التقارير الفلكية، يبدأ مسار الكسوف من مناطق نائية في سيبيريا، ثم يعبر شرق جرينلاند وغرب أيسلندا، قبل أن يصل إلى شمال إسبانيا وينتهي شرق جزر البليار في البحر المتوسط.

وتعد مناطق مثل “سكوريسبى سوند” في جرينلاند، ومدن “ليون” و”بورجوس” و”بلد الوليد” في إسبانيا، من أفضل المواقع لمتابعة الظاهرة بوضوح.