شمس البارودي عن اشتياقها لزوجها ونجلهما: يا من رحل.. إلى متى هذا البكاء؟

عبرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن مشاعر حزن واشتياق عميقة لزوجها الراحل الفنان حسن يوسف ونجلهما الراحل عبد الله، من خلال منشور إنساني مؤثر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت شمس البارودي: “يا من رحل.. إلى متى هذا البكاء؟”، في كلمات عكست حالة الحزن والحنين التي تعيشها بعد فقدان زوجها ونجلها.

ورحل الفنان حسن يوسف في شهر أكتوبر 2024، عن عمر يناهز 90 عامًا، وبرع في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

كانت أخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي بفيلم "2 على الطريق" عام 1984 وشاركها البطولة عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب منتصف الثمانينات.