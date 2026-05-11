تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة استعراض القوة وحيازة سلاح أبيض في عين شمس

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة استعراض القوة وحيازة سلاح أبيض بمنطقة عين شمس إلى جلسة 16 مايو الجاري.

تفاصيل القضية



تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغًا يفيد باتخاذ سيدة من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاط إجرامي تخصص في استعراض القوة وترويع المواطنين، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهمة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمة، وتبين أنها تدعي خلود. ع، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بإحالتها مخلى سبيلها إلى محكمة جنايات القاهرة.