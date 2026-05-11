اليوم.. نظر تجديد حبس صاحب «بيت فاطم» بتهم الاتجار بالبشر وهتك العرض

تنظر جهات التحقيق المختصة، اليوم الاثنين، جلسة تجديد حبس محمد طاهر، صاحب "بيت فاطم"، على ذمة التحقيقات الجارية؛ وذلك لاتهامه في قضايا هتك عرض والتحرش بـ4 فتيات.

وتباشر النيابة التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليه، والتي تتضمن أيضًا اتهامات تتعلق بالاتجار بالبشر، مع الاستماع إلى أقوال المجني عليهن وفحص التحريات والتقارير المتعلقة بالقضية.

وكانت النيابة العامة، باشرت تحقيقاتها في واقعة اتهام أحد الأشخاص بهتك عرض عدد من الفتيات، وذلك في ضوء ما رصده مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين من تداول منشورات تتضمن تلك الاتهامات.

واستمعت النيابة إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن، حيث شهدت 3 فتيات بتعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن متفرقة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي، خلال الفترة من عام 2022 حتى 2025، فيما أفادت فتاة رابعة بتعرضها لواقعة مماثلة في عام 2017.

وأكدت النيابة أنها تباشر التحقيقات في سرية تامة، حفاظًا على خصوصية المجني عليهن والشهود، تنفيذًا لنصوص القانون.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم عقب ورود بلاغات تتهمه بارتكاب وقائع تحرش وهتك عرض، فيما تستكمل جهات التحقيق إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة.