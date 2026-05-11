الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حاسبات ومعلومات عين شمس تحصد مراكز أولى بمعرض التطبيقات الهندسية

حسام الفقي

حققت كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة عين شمس إنجازًا مميزًا خلال مشاركتها في معرض التطبيقات الهندسية – النسخة السادسة والعشرون (AZEX’26)،  وسط منافسة قوية ضمّت أكثر من 150 مشروعًا من 18 جامعة مختلفة 
وجاءت المشاركة تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة ، الدكتور رامي ماهر غالى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشا محمد إسماعيل عميد كلية الحاسبات والمعلومات وإشراف الأستاذ الدكتور شيرين راضي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و البيئة و الأستاذ المساعد ياسمين عفيفى مسئول وحدة الأنشطة الطلابية والدكتور حنان هندى منسق الدرجة الدولية والوافدين بالكلية والمدرس المساعد يمنى أحمد إبراهيم شحاتة بقسم علوم الحاسب.

شاركت الكلية بـ 26 مشروعًا متميزًا من خلال أسرة RoboTech، إلى جانب مشروع التخرج iVision لطلبة المستوى الرابع، حيث حظيت المشروعات بإشادة واسعة من الحضور لما عكسته من مستوى تقني متقدم.

وقد تُوّج طلاب الكلية بعدة مراكز متقدمة عقب منافسة قوية، وذلك على النحو التالي:
أولًا: مسار الروبوتات (Robotics Track)
المركز الأول CNC Project
المركز الثاني Mini Robot Project

ثانيًا: مسار هندسة البرمجيات (Software Track)
المركز الثاني(iVision)

يعكس هذا الإنجاز تميز طلاب الكلية وقدرتهم على توظيف مهاراتهم التقنية والهندسية في بيئة تنافسية قائمة على الابتكار والإبداع والعمل الجماعي، بما يعزز مكانة الكلية كمركز رائد في دعم التميز الطلابي.

الطلاب الفائزين ضمن الفرق المشاركة على النحو التالي:
أولا مسار الروبوتات Robotics Track :
المركز الأول  First Place
CNC Project

فريق العمل:
سيف الله أحمد محمد موسى - ياسر حسن سعيد محمد عبدالوهاب - كنزي أحمد عصام حسين - مروچ محمد عبدالوهاب عبدالرحمن - شهد هاني السيد - ندى فتحى محمد عبدالغفار - محمد منير تاج الدين منصور - ملك جاد

المركز الثاني  Second Place –
Mini Robot Project

فريق العمل:
حنين طارق عبد الوهاب محمد - رنا أحمد حسين أحمد - ارسانيوس نبيل نيري- محمود حسام الدين محمود أحمد - أشرقت أحمد حامد عطية - فام عماد عبده فوزي - رودينه محمود فكري محمود - فاطمة سائد سلامة اسحاق - حبيبه السيد محمد ابراهيم - تقى محمد محمد كمال - مروچ محمد عبد الوهاب عبد الرحمن
كنزي أحمد عصام حسين - محمود نادر يوسف - تقوى شعبان أحمد فتح الله - الاء محمود ابراهيم علي

ثانيا مسار هندسة البرمجيات Software Track
المركز الثاني  Second Place –
iVision

فريق العمل:
محمد متولى عبدالحميد عوض - محمد منير تاج الدين منصور - محمد طارق الحسين محمد منصور العراقى - محمد عادل على حسن - احمد ابراهيم محمد فتحى مصطفى - مينا باسم نادى شفيق.

