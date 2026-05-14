قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير قبل شراء الأضحية .. «البيطريين» تكشف علامات غش بالأسواق
برلماني لـ «صدى البلد»: مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة «مش عاجب حد» | فيديو
محافظ القاهرة يتعهد أمام البرلمان بتنفيذ دراسة شاملة لتطوير حلوان وإعادتها إلى سابق عهدها
شديد الحرارة.. الأرصاد تحذّر من طقس اليوم الخميس 14 مايو 2026
تحرّك برلماني بشأن النصب في رحلات العمرة الاقتصادية الوهمية
ترامب وشي جين بينج من بكين.. شراكة مُرتقبة وتفاهمات تجارية تعيد رسم خارطة العلاقات الثنائية
تايبيه خط أحمر .. الرئيس الصيني يُحذّر ترامب من التدخل في ملف تايوان
بينج : السلام في مضيق تايوان عامل أساسي في العلاقات الصينية الأمريكية
ناقلة نفط تابعة لـ«إنيوس» تعبر مضيق هرمز وسط ترقب لتطورات الملاحة في الخليج
الرئيس الصيني: سعيد بزيارة ترامب.. والعالم أمام مفترق طرق
الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة الأحد.. والسعودية السبت
كتل هوائية جافة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة خلال الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل إسكان النواب يطرح روشتة تشريعية جديدة لضبط مخالفات البناء والتصالح

النائب أمين مسعود - وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب
النائب أمين مسعود - وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب
فريدة محمد

أكد المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء يجب أن تكون حاسمة وواضحة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات قوية لإنهاء سنوات من العشوائية والتجاوزات التي أضرت بالبنية التحتية والمظهر الحضاري للدولة المصرية.

وأوضح “مسعود”، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، أن هناك عدة مقترحات مهمة يجب تضمينها داخل تعديلات القانون لضمان تحقيق الردع والانضباط العمراني، وفي مقدمتها:
1- السماح بالإحلال والتجديد الكامل لأي مبنى ثبت بناؤه بشكل غير مطابق للمواصفات الفنية أو الهندسية، حتى بعد التصالح عليه، حفاظًا على أرواح المواطنين.
2- فرض غرامات مالية مشددة على الجراجات المخالفة التي تم تحويلها لأنشطة أخرى، لما تسببه من أزمات مرورية خانقة داخل المدن.
3- تغليظ العقوبات على مخالفات تغيير الاستخدام، خاصة تحويل الوحدات السكنية إلى عيادات أو مكاتب إدارية بصورة تضر بالتخطيط العمراني.
4- إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة لجميع العقارات المخالفة والمتصالح عليها، لمنع تكرار المخالفات وضمان الرقابة المستمرة.
5- ربط إصدار أي تراخيص أو خدمات مستقبلية للعقار بالالتزام الكامل باشتراطات السلامة والالتزام بالقانون.

وأكد المهندس أمين مسعود أن الدولة المصرية تخوض معركة حقيقية لاستعادة الانضباط العمراني، وأن البرلمان لن يسمح بعودة الفوضى مرة أخرى، قائلاً : “لن يكون هناك مكان لمخالفات تهدد حياة المواطنين أو تسرق حق الدولة.. والمرحلة المقبلة عنوانها الحسم وسيادة القانون”.

قانون التصالح مخالفات البناء البعد الاجتماعي البنية التحتية مقترحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء الجديدة

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. القائمة الكاملة لكافة الشرائح

إجازة عيد الأضحى2026 للطلاب والموظفين

إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين.. كام يوم رسمي؟

صورة ارشيفية

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

حالة الطقس غدا.. تحذير عاجل من حر شديد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس غدا.. تحذير عاجل من حر شديد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

PUBG Mobile

PUBG Mobile تعتذر للمسلمين وتسحب "يد القدير" بعد موجة غضب واسعة

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

مشاجرة بسبب كلاب

خناقة ستات.. كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر

سعر الدولار

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس 14 مايو

ترشيحاتنا

قطر

قطر تدين اقتحام وزير بحكومة الاحتلال ومستوطنين المسجد الأقصى

الطفل زين وامام

على طريقة إمام عاشور.. الطفل زين موهبة صغيرة تسرق الأضواء بهدف في ركلات الترجيح

فيروس هانتا

طرق الوقاية من فيروس هانتا

بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد