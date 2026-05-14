بعد قليل| بدء محاكمة 25 متهما بخلية القطامية المعروفة بالهيكل الإدارى للإخوان

تنظر بعد قليل ، الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم ، جلسه محاكمة 25 متهما فى القضية رقم 194 لسنة 2025، جنايات القطامية، القضية المعروفة بالهيكل الإدارى للإخوان بالقطامية.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى عام 2024، المتهمان الأول والثاني، توليا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجه للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جرمية من جرائم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والثامن عشر تهم حيازة مطبوعات تروج لأغراض الجماعة موضوع الاتهام.