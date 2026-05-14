قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدعوا لإنشاء مركز لوجستي للحبوب في شرق بورسعيد لتعزيز الأمن الغذائي
مسئول أممي: لا حل عسكري للصراع في السودان .. وتخفيف التصعيد بشكل فوري هناك «ضرورة»
العثور على الجثة الثانية للجنديين الأمريكيين المفقودين أثناء مشاركتهما بمناورات «الأسد الإفريقي» بالمغرب
مناشدة عاجلة من «المرور» لجمهور الزمالك بشأن إياب نهائي الكونفدرالية.. فيديو
حكم صيام بعض أيام العشر الأوائل من ذي الحجة .. دار الإفتاء توضح
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم .. فيديو
صباح الخير يا مصر يرصد انطلاق التشغيل التجريبي لكوبري الباجور العلوي في المنوفية
بقيمة 35 مليون دولار .. إجراء إسرائيلي عاجل يخص مقاتلات إف 35
بري: المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستبدأ اليوم ولقاء عون بنتنياهو غير وارد
بولندا وسويسرا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الدفاع السيبراني
إدارة ترامب تعفي بعض جماهير كأس العالم من رسوم التأمين على التأشيرات
الطالبة الإندونيسية تعود إلى الأزهر عقب زيارة أسرتها بدعم من الإمام الأكبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد قليل| بدء محاكمة 25 متهما بخلية القطامية المعروفة بالهيكل الإدارى للإخوان

المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم
مصطفي رجب

تنظر بعد قليل ، الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم ، جلسه محاكمة 25 متهما فى القضية رقم 194 لسنة 2025، جنايات القطامية، القضية المعروفة بالهيكل الإدارى للإخوان بالقطامية.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف  أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى عام 2024، المتهمان الأول والثاني، توليا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجه للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جرمية من جرائم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والثامن عشر تهم حيازة مطبوعات تروج لأغراض الجماعة موضوع الاتهام.

الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر المستشار وجدى عبد المنعم بالهيكل الإدارى للإخوان بالقطامية جنايات القطامية محاكمة 25 متهما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء الجديدة

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. القائمة الكاملة لكافة الشرائح

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

صورة ارشيفية

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

حالة الطقس غدا.. تحذير عاجل من حر شديد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس غدا.. تحذير عاجل من حر شديد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

مشاجرة بسبب كلاب

خناقة ستات.. كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

سعر الدولار

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس 14 مايو

الغندور

«الغندور» يفتح النار ويُثير الجدل: لماذا لم يطلب الأهلي حكامًا أجانب لمباراة المصري؟

ترشيحاتنا

المستشار وجدى عبد المنعم

بعد قليل| بدء محاكمة 25 متهما بخلية القطامية المعروفة بالهيكل الإدارى للإخوان

أرشيفية

أون لاين.. تفاصيل إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار بالمخدرات في المرج

أرشيفية

خيانة الأسمنت والحديد.. تفاصيل تقارير الكسب غير المشروع لمهندس دمر 6 عمارات سكنية

بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد