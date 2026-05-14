بميزانية تتخطى 4 مليارات جنيه.. التضامن تبدأ صرف مساعدات مايو لـ17 مليون مواطن غدا
إياب نهائي الكونفدرالية.. 8 إجراءات في الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة
ترامب يصف اجتماعه مع نظيره الصيني بالرائع
الدولار بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس
مصر تدعو لإنشاء مركز لوجستي للحبوب في شرق بورسعيد لتعزيز الأمن الغذائي
الرئيس الصيني يرحب بالشركات الأمريكية خلال زيارة ترامب لبكين
وزير الاستثمار: التوسع في برامج التدريب لرفع كفاءة المصدرين الجدد
لمواجهة ذروة الاحتياجات.. وزير الري يتابع توفير مياه الشرب والزراعات الصيفية بالمحافظات
وزير الصناعة: 300 ألف متر لتنفيذ المنطقة الروسية وتوطين التكنولوجيا والطاقة
1.5 مليار دولار لمصر.. تمويل التجارة الإسلامية تطلق برنامج 2026 لدعم الطاقة والغذاء
النائب محمد فؤاد لـ"صدى البلد": "قايمة المنقولات الزوجية" أصبحت مقدمة على "الطفل"
مسئول أممي: لا حل عسكري للصراع في السودان .. وتخفيف التصعيد بشكل فوري هناك «ضرورة»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

العثور على الجثة الثانية للجنديين الأمريكيين المفقودين أثناء مشاركتهما بمناورات «الأسد الإفريقي» بالمغرب

أ ش أ

 أعلنت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية المغربية، اليوم الخميس، العثور على الجثة الثانية للجنديين الأمريكيين المفقودين منذ 2 مايو الجاري خلال مشاركتهما في مناورات "الأسد الإفريقي" بمنطقة "كاب درعة" جنوب المغرب.

وذكرت القيادة المغربية - في بيان اليوم - أنه تم تحديد موقع الجثة، وانتشالها في منطقة على بعد 500 متر من مكان الحادث، من قبل عناصر القوات المسلحة الملكية المغربية والوقاية المدنية والقوات المسلحة الأمريكية".

وبحسب البيانات الأولية للتحقيق، فالجثة الثانية التي عثر عليها تعودة للجندية ماريا سيمون كولينغتون.

وقد جرى نقل الجثمان إلى المستشفى العسكري "مولاي الحسن" بمدينة "كلميم"، ثم أجريت مراسم توديع للجثمانين بالمطار العسكري بالمدينة؛ ثم نقلهما على متن طائرة عسكرية أمريكية.

وكانت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية المغربية قد عثرت - يوم الإثنين الماضي - على جثمان الجندي الأمريكي الأول وهو الملازم أول كيندريك لامونت كي جونيور.

