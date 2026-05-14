العثور على الجثة الثانية للجنديين الأمريكيين المفقودين أثناء مشاركتهما بمناورات «الأسد الإفريقي» بالمغرب

أعلنت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية المغربية، اليوم الخميس، العثور على الجثة الثانية للجنديين الأمريكيين المفقودين منذ 2 مايو الجاري خلال مشاركتهما في مناورات "الأسد الإفريقي" بمنطقة "كاب درعة" جنوب المغرب.

وذكرت القيادة المغربية - في بيان اليوم - أنه تم تحديد موقع الجثة، وانتشالها في منطقة على بعد 500 متر من مكان الحادث، من قبل عناصر القوات المسلحة الملكية المغربية والوقاية المدنية والقوات المسلحة الأمريكية".

وبحسب البيانات الأولية للتحقيق، فالجثة الثانية التي عثر عليها تعودة للجندية ماريا سيمون كولينغتون.

وقد جرى نقل الجثمان إلى المستشفى العسكري "مولاي الحسن" بمدينة "كلميم"، ثم أجريت مراسم توديع للجثمانين بالمطار العسكري بالمدينة؛ ثم نقلهما على متن طائرة عسكرية أمريكية.

وكانت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية المغربية قد عثرت - يوم الإثنين الماضي - على جثمان الجندي الأمريكي الأول وهو الملازم أول كيندريك لامونت كي جونيور.