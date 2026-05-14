محاكمة 3 متهمين بالانضمام لداعش في عين شمس.. في هذا الموعد

حددت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، جلسة 11 يوليو المقبل، لفض الأحراز في محاكمة 3 متهمين بتهمة الانضمام لداعش، في القضية رقم 940 لسنة 2025، جنايات عين شمس.

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر.

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من 2015 وحتي 16 مارس 2021، أسس المتهم الأول خلية إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين الثاني والثالث تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين حيازة أسلحة نارية وذخيرة.