بحضور 55 مستشارا.. النيابة الإدارية تختتم دورة تدريبية حول دور لجان التأديب بالمكاتب الفنية

اختتمت إدارة التفتيش القضائي برئاسة المستشار زكي شلقامي، وبالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الأربعاء، تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدورة التدريبية المتخصصة حول" دور لجان التأديب بالمكاتب الفنية في الإحالة للمحاكمة التأديبية" والتي جرى عقدها على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 55 من المستشارين أعضاء المكاتب الفنية بالقاهرة والمكتب الفني ببنها، وذلك بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

استهلت فعاليات الختام بكلمة ترحيبية للمستشار الدكتور أيمن نبيل  مدير مركز التدريب القضائي، نقل خلالها للحضور تحيات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، متمنياً بأن يكون لهذه الدورة مساهمة فعالة في التصدي لكافة الإشكاليات التي قد تعترض أعمال لجان التأديب من منظورٍ عملي، كما توجه بالشكر لـ المستشار حسام الشاذلي نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي، على جهوده في إعداد وتنسيق البرنامج التدريبي.

ومن جانبه نقل المستشار الدكتور حسام الشاذلي، للحضور، تحيات المستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، وأكد على الاهتمام البالغ الذي توليه إدارة التفتيش القضائي لصقل مهارات أعضاء النيابة الإدارية بما يمكنهم من أداء رسالتهم السامية لتحقيق العدالة.

هذا، وقد تضمن البرنامج التدريبي سلسلة من المحاضرات التي تنوعت بين الجانب النظرق النظري وورش العمل التطبيقية، وفقًا للترتيب الزمني التالي: 

- "الإطار التشريعي وفلسفة عمل لجان التأديب - قانون النيابة الإدارية - تعليمات ٤٠ / ٢٠٢٤ - الكتاب الدوري ١٦٤ / ٢٠٢٥"، وألقاها المستشار سعد خليل - نائب رئيس الهيئة مدير مركز الدراسات والبحوث .

- "تشكيل لجان التأديب واختصاصاتها وفقًا للمواد ٣٣ / ٥ ، ٣٧ من التعليمات، وأنواع المحاكم التأديبية واختصاصاتها" وألقاها المستشار/ رافع سطوحي - نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.

- "فحص القضايا والأخطاء الشائعة والمآخذ والاستيفاء" وألقاها المستشار عماد عبد الخالق  نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.

- "إعداد تقرير الاتهام وقائمة الأدلة' المضمون – الشكل - الأخطاء الشائعة" وألقاها المستشار الدكتور عصام الدروزي - نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.

- " أوامر الإحالة: تحديد المحكمة المختصة - التفرقة بين إحالة اللجنة وفرع الدعوى التأديبية - الاختصاص الإقليمي" وألقاها المستشار ضياء طايع نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.

- "الضمانات القانونية للمحالين في مرحلة الإحالة التأديبية - بين النصوص القضائية والممارسة العملية" وألقاها المستشار الدكتور رشدي علي نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.

- "التأسيس والتسبيب وفساد الاستدلال في العمل التأديبي" وألقاها المستشار باسم الفاروق نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.

- "الاجتهادات القضائية في شأن الإحالة والاختصاص - عرض نماذج من أحكام المحاكم التأديبية والإدارية العليا" وألقاها السيد المستشار الدكتور محمد الحسيني نائب رئيس الهيئة بفرع الدعوى مستوى الإدارة العليا.

وفي نهاية البرنامج التدريبي تم عمل دراسة حالة تأديبية لتقييم مخرجات الدورة، حيث تولى مناقشتها لجنة مشكلة من كلٍ من المستشار الدكتور أيمن نبيل، والمستشار الدكتور محمد الحسيني، والمستشار الدكتور حسام الشاذلي.

وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المشاركين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.

