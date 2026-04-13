النيابة الإدارية تهنئ المواطنين بالاحتفال بعيد القيامة

تَقَدَّمَ المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى جميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

كما خَصَّ بالتهنئة، مستشاري النيابة الإدارية وأعضاء الجهاز الإداري من الأخوات والأخوة المسيحيين، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز بمزيدٍ من الأمن والاستقرار والمحبة والسلام.

وأكّدَ على أننا إذ نحتفي بهذه المناسبة الجليلة، نؤكد ما يجمع أبناء الوطن الواحد من أواصر المودة والتراحم، وما يجسده الشعب المصري عبر تاريخه من وحدةٍ راسخةٍ وتلاحمٍ أصيل، يُعدُّ نموذجًا فريدًا في التعايش والتسامح، وكل عام وكل شعب مصر العظيم بخير.