رئيس النيابة الإدارية يشهد احتفال الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة| صور

شهد المستشار محمد الشناوي، رئيسُ هيئةِ النيابة الإدارية، اليوم السبت، الاحتفالَ الرسميَّ الذي تُقيمُه رئاسةُ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصر بمناسبةِ عيدِ القيامةِ المجيد، وذلك بمقرِّ الكنيسةِ الإنجيليةِ بمصر الجديدة، تلبيةً لدعوةِ الدكتور القس أندريه زكي، رئيسِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصر.

رافقَ رئيس الهيئة خلالَ الزيارةِ وفدٌ رفيعُ المستوى، ضمَّ المستشارَ الدكتور محمد أبو ضيف، الأمينَ العامَّ للمجلسِ الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد صلاح، مديرَ وحدةِ العلاقاتِ العامةِ والمراسم، والمستشار جورج نيقولا، نائبَ رئيسِ الهيئة، ورئيسَ قسمِ القانونِ الكنسيِّ بمعهدِ الدراساتِ العليا بالكنيسةِ القبطيةِ الأرثوذكسية.

كان في استقبالِ الوفدِ الدكتورُ القس يوسف سمير راعي الكنيسة، ولفيفٌ من قياداتِها.

من جانبه، أكد المستشار رئيس الهيئة أن هذه المناسبات المباركة تُجسِّد ما يجمع أبناء الوطن الواحد من قيم التراحم والمودَّة والتآخي، وما يربط المصريين جميعًا من وحدةٍ راسخةٍ وتلاحمٍ أصيل يشكِّل أساس قوة الوطن واستقراره.