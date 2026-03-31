ختام ندوة النيابة الإدارية عن مكافحة الفساد والأمن القومي والحوكمة

اختتمت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الثلاثاء فعاليات ندوة جاءت تحت عنوان‎‏: “الفساد والأمن القومي، الحوكمة ومواجهة الفساد”.

عقدت الندوة تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بمشاركة 70 أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية، ومن قضاة مجلس الدولة، وأعضاء هيئة قضايا الدولة.

تضمن برنامج اليوم التدريبي عدة محاور شملت الفساد وعلاقته بالأمن القومي، وأهمية الحوكمة في مواجهة الفساد.

وفي ختام اليوم، جرى تسليم الحضور شهادات المشاركة في فعاليات الندوة.