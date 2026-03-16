كل ما تريد معرفته عن تطبيق هيئة النيابة الإدارية على الواتس آب

النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضاءها، وفي هذا التقرير نوضح كل المعلومات عن قناة النيابة الإدارية على تطبيق WhatsApp..

تطبيق هيئة النيابة الإدارية على الـ«واتس آب»

تم تفعيل القناة على “WhatsApp”اعتبارا من الخميس الموافق الأول من يناير 2026.

القناة تساهم في سرعة تداول البيانات والمعلومات الرسمية.

التيسير على الرأي العام في الوصول إلى المعلومة بدقة وشفافية.

تدعم التواصل الفعال مع المواطنين.

تعزز مبادئ الشفافية والنزاهة في نقل الأخبار.

القناة تعتبر منصة لنشر البيانات الإعلامية والرسمية والأخبار المتعلقة بأعمال وأنشطة النيابة الإدارية.

إطلاق القناة يعتبر امتدادًا لنهج النيابة الإدارية في توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة.