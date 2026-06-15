تنظر اليوم الاثنين دائرة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني قضية عروس بورسعيد للمجنى عليها فاطمة خليل والتى لقت مصرعها داخل منزل اسرة خطيبها خلال أيام شهر رمضان المنقضي.

اليوم نظر قضية عروس بورسعيد أمام دائرة جنايات جديدة

كانت محكمة استئناف الإسماعيلية قررت إحالة قضية مقتل فاطمة خليل داخل منزل أسرة خطيبها بقرية الكاب جنوب بورسعيد خلال شهر رمضان المنقضي الى دائرة جنايات جديدة برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني .





وحددت هيئة المحكمة جلسة اليوم 15 يونيو 2026 لنظر اولي جلسات القضية أمام دائرة الجنايات الجديدة .





ولم يتم الكشف عن اساب إسناد القضية الى دائرة جنايات جديدة بعد أن انتهت الجلسة السابقة أمام دائرة الجنايات المحول منها القضية بمرافعة النيابة العامة وكذا انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمة دعاء بعد طلب رد المحكمة والذي لم يتكشف استمرار الدفاع فى أجراءات الرد من عدمه .





وبات من المؤكد نظر دائرة الجنايات الجديدة للقضية اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو داخل مجمع محاكم بورسعيد .



