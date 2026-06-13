رفع كفاءة المحاور الرئيسية..محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال تطوير شارع أسوان.. صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أسوان، وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمشروعات تطوير الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية بمختلف أحياء المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والمهندس حسن بسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد.

وخلال الجولة، اطلع محافظ بورسعيد على معدلات تنفيذ المشروع الجاري بطول 2.1 كيلومتر بداية من شارع الصباح وحتى شارع عبد الرحمن شكري والذي يعد أحد المحاور المرورية المهمة بالمنطقة.

أعمال التطوير تمتد بطول 2.1 كيلومتر من شارع الصباح حتى شارع عبد الرحمن شكري

وتشمل الأعمال الجارية تنفيذ أرصفة وبلدورات جديدة وتركيب بلاطات الإنترلوك، وأعمال طبقة الأساس والرصف إلى جانب إنشاء غرف التفتيش وبالوعات صرف مياه الأمطار، بما يساهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع المحافظ أعمال الكهرباء والإنارة الجارية بالمشروع والتي تستهدف توفير إضاءة حديثة وتحسين مستوى الأمان بالشوارع، بما يتواكب مع أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بتكثيف معدلات التنفيذ مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، لضمان الانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بما يحقق السيولة المرورية ويحسن جودة الحياة للمواطنين، ويسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمختلف مناطق المحافظة.