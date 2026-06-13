قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام وأحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على المتهم بقتل الشاب رجب محمد رجب، في القضية التي شغلت الرأي العام ببورسعيد خلال شهر رمضان الماضي.



السجن المشدد 15 عامًا لقاتل رجب ضحية الشهامة في بورسعيد

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر رمضان الماضي، حيث تعرض الشاب رجب محمد رجب لطعنة نافذة أودت بحياته، وذلك قبل أذان المغرب بدقائق، أثناء سيره بأحد شوارع بورسعيد، ليسقط غارقًا في دمائه ويفارق الحياة متأثرًا بإصابته.



وشهدت جلسة اليوم استماع هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، التي أكدت خلالها بشاعة الجريمة وظروف ارتكابها، مشيرة إلى أن المجني عليه قُتل بطعنة غادرة في وضح النهار وهو صائم، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، واستمعت المحكمة كذلك إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم، كما تقدم محامي المجني عليه بطلبات أسرة الضحية وادعى مدنيًا قبل المتهم.



وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا عما أسند إليه، وذلك بعد ثبوت إدانته بقتل الشاب رجب محمد رجب.