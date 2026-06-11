خلاف على مقعد.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شخص وسيدة داخل قطار بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين سيدة وأحد الأشخاص داخل إحدى عربات القطار بالقاهرة .



بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 / الجارى تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين القطار الروسى خط (بورسعيد – سوهاج) من ضبط (سيدة ، أحد الأشخاص - مقيمان بمحافظة الشرقية) لقيامهما بالتعدى على بعضهما بالسب لخلافات بينهما حول الجلوس على أحد المقاعد لحيازة السيدة تذكرة ركوب بدون مقعد وجلوسها على المقعد الخاص بالثانى ورفضها السماح له بالجلوس .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.