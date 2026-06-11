بحوزتهم أسلحة نارية وأدوات حفر.. القبض على 4 عاملين ينقبون عن الآثار بالجمالية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة الجمالية بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الخالية من السكان كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط مرتكبى الواقعة (4 عاملين – مقيمين بالقاهرة) حال قيامهم بأعمال الحفر بالعقار المشار إليه محل عمل أحدهم كحارس ، وضبط بحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لصالح (مالك شركة - مقيم بدائرة القسم).

أمكن ضبط الأخير وبحوزته (رشاش - 2 بندقية آلية - بندقية خرطوش - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، وبمواجهته أيد ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات "مازالوا قيد الحبس".





