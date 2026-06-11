القبض على المتهمين بسرقة ورشة ألومنيوم بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام مجهولين بسرقة ورشة لتصنيع الألومنيوم بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 31/ مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة السلام أول بالقاهرة من (مالك ورشة لتصنيع الألومنيوم - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر القفل الخاص بالورشة ملكه وسرقة كمية من الألومنيوم الخام من داخلها .

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (تاجر خردة "له معلومات جنائية " مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





