قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026.. ترددات محدثة لمشاهدة بجودة عالية
المواطن ليس شريكًا في المخالفة .. مصطفى بكري يطالب بحل أزمة العدادات الكودية
ترامب : دول إقليمية بينها مصر وافقت على البنود النهائية باتفاق طهران
وصول حافلة منتخب المكسيك إلى ملعب أزتيكا لمواجهة جنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026
غلق جزئي بـ كوبري 6 أكتوبر لرفع كفاءة الطبقة الأسفلتية
تحرك سريع بـ منتخب مصر بشأن قوانين التحكيم الجديدة في كأس العالم
استشاري نفسي : خمسة وخميسة والحذاء المقلوب خرافات لا أساس لها من العلم
سمير فرج: العراق يتحرك لإنهاء نفوذ الفصائل المسلحة ودمجها داخل الجيش
إيران تهدد: أي هجوم سيُقابل برد حاسم يفوق الخيال
مشهد صادم على دائري المنيب وتهديد بالموت .. سائق تريلا يرقص أثناء القيادة
بعد شكوى أشرف زكي | إحالة الغيطي إلى التحقيق بسبب عبد العزيز مخيون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تعدت عليه بقطعة زجاج.. القبض على فتاة أفريقية تشاجرت مع شخصين بالوراق

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وسيدة تحمل جنسية إحدى الدول وحال مشاهدتها للقائم على التصوير قامت بالتعدى عليه بإلقاء قطعة زجاجية تجاهه بالجيزة .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على التصوير (مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق)، وبسؤاله قرر بقيام سيدة تحمل جنسية إحدى الدول بالتعدى عليه بالسب وإلقاء قطعة زجاجية على السيارة قيادته لإعتراضها على تصويره مقطع فيديو حال قيامها بالتشاجر مع أحد المارة بدائرة القسم .


 

أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (تحمل جنسية إحدى الدول - مقيمة بدائرة القسم)، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى مشادة كلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المشاجرة

تعليم الشرقية تكشف حقيقة تعرض معلمة للاعتداء بسبب رفضها السماح بالغش في الامتحانات

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 1600 جنيه| انهيار أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب

نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

قنوات تبث مباريات كأس العالم

اتفرج ببلاش .. قنوات مجانية على النايل سات تبث مباريات كأس العالم 2026

الطفل امام والده وخاله

رموا ابنهم في الشارع.. الأب رفض استلامه والأم تخلت عنه.. مأساة طفل وحيدًا في الشارع

ترشيحاتنا

توصيل يد مبتورة بالكامل لمريض

فريق طبي بجامعة طنطا ينجح في إعادة توصيل يد مبتورة

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين: استدعاء محمد الغيطي للتحقيق بناء على شكوى نقابة المهن التمثيلية

دكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية

إنجاز جديد يلفت الأنظار.. باحثة مصرية تحصد تكريمًا دوليًا في السنغال

بالصور

ضعف عضلات الحوض وراء تسرب البول المفاجئ.. الأسباب وطرق العلاج الفعالة

لماذا يحدث تسرب البول؟
لماذا يحدث تسرب البول؟
لماذا يحدث تسرب البول؟

عادة شائعة أثناء الجلوس في الحمام تسبب البواسير ونزيف المستقيم .. متى يصبح الأمر خطيرًا؟

أسباب نزيف البواسير وطرق العلاج السريعة
أسباب نزيف البواسير وطرق العلاج السريعة
أسباب نزيف البواسير وطرق العلاج السريعة

دراسة تحذر : تناول هذا المشروب يوميًا يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد 15%

المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد
المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد
المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكي؟

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

فيديو

السائق

مشهد صادم على دائري المنيب وتهديد بالموت .. سائق تريلا يرقص أثناء القيادة

الاعتداء على معلمة

مفاجأة جديدة في واقعة الاعتداء على معلمة داخل مدرسة

رفض اب استلام نجله

والده قفل الباب في وشه .. فيديو لطفل يثير غضب السوشيال ميديا

وفاة مؤذن

أثار تفاعلا واسعا.. وفاة مؤذن داخل مسجد أثناء رفع أذان العصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد