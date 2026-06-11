تعدت عليه بقطعة زجاج.. القبض على فتاة أفريقية تشاجرت مع شخصين بالوراق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وسيدة تحمل جنسية إحدى الدول وحال مشاهدتها للقائم على التصوير قامت بالتعدى عليه بإلقاء قطعة زجاجية تجاهه بالجيزة .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على التصوير (مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق)، وبسؤاله قرر بقيام سيدة تحمل جنسية إحدى الدول بالتعدى عليه بالسب وإلقاء قطعة زجاجية على السيارة قيادته لإعتراضها على تصويره مقطع فيديو حال قيامها بالتشاجر مع أحد المارة بدائرة القسم .





أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (تحمل جنسية إحدى الدول - مقيمة بدائرة القسم)، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .