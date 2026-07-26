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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي واي دي شارك 6 موديل 2026.. لعشاق البيك أب وهذا سعرها

بي واي دي شارك 6 موديل 2026
بي واي دي شارك 6 موديل 2026
صبري طلبه

تعد بي واي دي شارك 6 موديل 2026 واحدة من أحدث الإصدارات التي تقدمها العلامة الصينية في السوق السعودية، حيث تجمع هذه السيارة بين التقنيات الحديثة وخيارات الطاقة الكهربائية والهجينة، تحت مفهوم البيك أب.

تصميم بي واي دي شارك 6 موديل 2026

تعتمد بي واي دي شارك 6 على هيكل من فئة البيك أب متوسطة الحجم، إذ يبلغ طولها 5,457 ملم، بينما يصل العرض إلى 1,971 ملم، مع ارتفاع يبلغ 1,925 ملم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3,260 ملم.

 بي واي دي شارك 6 موديل 2026

كما يبلغ الخلوص الأرضي 230 ملم، في حين يصل وزنها دون ركاب إلى 2,710 كيلوجرامات، ويبلغ عمق صندوق التحميل 700 ملم، وتضم السيارة مصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية تعمل جميعها بتقنية LED، بينما ترتكز على عجلات من الألمنيوم بقياس 18 بوصة في الأمام والخلف.

محرك بي واي دي شارك 6 موديل 2026

تعتمد السيارة بي واي دي شارك 6 موديل 2026 على نظام هجين قابل للشحن يجمع بين محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر ومحركين كهربائيين، ويتصل النظام بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير من نوع E-CVT مع نظام دفع كلي للعجلات.

 بي واي دي شارك 6 موديل 2026

ويولد محرك البنزين قوة تبلغ 181 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 260 نيوتن متر، بينما تبلغ قوة المحركين الكهربائيين 228 و201 حصان، مع عزم دوران يبلغ 310 و340 نيوتن متر، وتصل القوة الإجمالية لمنظومة الدفع إلى 430 حصانًا، في حين يبلغ العزم الكلي 650 نيوتن متر.

أداء بي واي دي شارك 6 موديل 2026

تستطيع بي واي دي شارك 6 موديل 2026 الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.7 ثانية، مع بطارية تبلغ سعتها 29.58 كيلوواط ساعة، ما يسمح بقطع مسافة تصل إلى 60 كيلومترًا بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط.

 بي واي دي شارك 6 موديل 2026

بينما يصل مدى القيادة الإجمالي إلى نحو 520 كيلومترًا عند الجمع بين المحرك التقليدي والطاقة الكهربائية، وتضم السيارة خزان وقود بسعة 59 لترًا، كما تصل قدرتها على السحب إلى 2,500 كيلوجرام.

سعر بي واي دي شارك 6 موديل 2026 في السعودية

تقدم بي واي دي شارك 6 موديل 2026 في السوق السعودية بسعر يبدأ من 165,900 ريال سعودي.

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