أسعار ومواصفات BYD سونج بلس 2026 في السعودية

تطرح بي واي دي الصينية الكثير من السيارات في السوق السعودي، ومنها سونج بلس 2026، التي تقدم عبر ثلاث فئات مختلفة من التجهيزات تشمل نسخة الدفع الأمامي FWD، ونسخة الدفع الكلي AWD، إلى جانب الفئة PREMIUM التي تمثل الخيار الأعلى من حيث التجهيزات والمواصفات.

تصميم BYD سونج بلس 2026

تعتمد BYD سونج بلس 2026 على أبعاد تمنحها حضورًا رياضيًا، حيث يبلغ طول السيارة 4,775 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,890 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,680 مم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 2,765 مم، ويبلغ الوزن بدون ركاب 1,975 كجم، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 574 لترًا.

وتحصل السيارة على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، بالإضافة إلى إضاءة نهارية من النوع نفسه، كما ترتكز على عجلات ألمنيوم قياس 19 بوصة في الأمام والخلف، مع مرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، وسقف بانوراما.

BYD سونج بلس 2026

محرك BYD سونج بلس 2026

تستند الفئة المزودة بنظام الدفع الأمامي إلى منظومة هجينة قابلة للشحن تعتمد على محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي، وتنتج المنظومة قوة إجمالية تبلغ 260 حصانًا، بينما يصل عزم دوران المحرك الكهربائي إلى 325 نيوتن متر، ويبلغ عزم محرك البنزين 231 نيوتن متر.

وتحقق هذه الفئة معدل في استهلاك الوقود يصل إلى 22.2 كم لكل لتر، مع خزان وقود سعته 60 لترًا، في الوقت الذي تعتمد فيه على بطارية بسعة 18.3 كيلوواط ساعة، تتيح السير بالطاقة الكهربائية لمسافة تصل إلى 90 كيلومترًا، وتبلغ السرعة القصوى 170 كم في الساعة، بينما تستغرق السيارة 8.3 ثانية للتسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة.

BYD سونج بلس 2026

وتوفر نسخة الدفع الكلي مستوى أعلى من الأداء بفضل منظومة الدفع الهجينة نفسها، التي تضم محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي، إلا أنها تعتمد على نظامAWD ، وتصل القوة الإجمالية في هذه النسخة إلى 319 حصانًا، وتبلغ السرعة القصوى لهذه الفئة 180 كم في الساعة، بينما تحتاج إلى 5.9 ثانية فقط للوصول من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة.

بينما يرتفع عزم دوران المحرك الكهربائي إلى 596 نيوتن متر، مع استمرار محرك البنزين في إنتاج 231 نيوتن متر من العزم، كما تحقق السيارة كفاءة استهلاك وقود تبلغ 19.2 كم لكل لتر، وتأتي بخزان وقود سعته 60 لترًا، إلى جانب بطارية بسعة 18.3 كيلوواط ساعة توفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 80 كيلومترًا.

BYD سونج بلس 2026

أسعار BYD سونج بلس 2026 في السوق السعودي

تتوفر BYD سونج بلس 2026 في السعودية بأسعار تختلف بحسب مستوى التجهيزات والفئة، حيث يبدأ سعر الفئة الأولى من 104,900 ريال سعودي، بينما تتراوح أسعار الفئتين الثانية والثالثة بين 109,900 ريال و134,900 ريال سعودي.