أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. اعرف الأسعار

يضم السوق المصري للسيارات باقة كبيرة من الإصدارات، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب الاختلاف من ناحية بلد المنشأ والتجميع، بالإضافة إلى تنوع عناصر التصميم والأسعار، والتي تعد نقطة مهمة في أركان المعادلة الشرائية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع ارخص 5 سيارات في مصر.

شيري اريزو 5

شيري اريزو 5

تعتمد شيري اريزو 5 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، ويتراوح سعر السيارة بين 730,000 و 815,000 جنيه.

جاك S2

جاك S2

تستمد السيارة جاك S2 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 800,000 جنيه.

جيلي EX

جيلي EX

تعتمد جيلي EX2على محرك كهربائي بقوة 113 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر، وسرعة قصوى تقدر بـ 130 كيلومتر في الساعة، مع مدى سير يصل إلى 395 كيلومتر، وتتراوح أسعار السيارة بين 749,900 و 849,899 جنيه.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

دعمت بروتون ساجا بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر 675,900 جنيه.

هيونداي اكسنت RB

هيونداي اكسنت RB

تأتي هيونداي أكسنت RB بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، وتبدأ أسعار السيارة من 729,900 إلى 895,000 جنيه.