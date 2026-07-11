أخبار السيارات | أشهر 5 عربيات مستعملة في مصر وأسعارها.. مرسيدس تقدم AMG CLA 45 الجديدة كلياً

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



قيمة مقابل سعر.. أشهر 5 سيارات مستعملة في مصر

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، الكثير من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الموديلات، بالإضافة إلى نقطة السعر وسرعة إعادة البيع وتوافر الشراء أيضًا.

ماذا تقدم هونشي HS3 موديل 2026.. وكم يبلغ سعرها؟

تُعد هونشي من أبرز منصات صناعة السيارات في الصين، إذ انطلقت أعمالها عام 1958 تحت مظلة مجموعة فاو الصينية، التي تُعد واحدة من أكبر الشركات العاملة في قطاع السيارات.

أرقام قياسية.. جيلي A7 EM تدخل موسوعة جينيس بمدى مذهل

واصلت جيلي تعزيز حضورها في سوق السيارات العاملة بالطاقة الجديدة بعد تحقيق أحد أحدث طرازاتها رقمًا عالميًا جديدًا في مجال كفاءة القيادة.

بقوة 680 حصانًا.. مرسيدس تقدم AMG CLA 45 موديل 2027 الجديد كلياً

تواصل مرسيدس AMG توسيع حضورها في قطاع السيارات الكهربائية عالية الأداء؛ بعدما كشفت رسميًا عن الجيل الجديد من CLA 45 موديل 2027.

سعر ومواصفات رينو داستر 2026 في السوق السعودي

تواصل رينو تقديم داستر 2026 في السوق السعودي باعتبارها واحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدام ضمن فئة SUV، وتتوفر السيارة من خلال عدة فئات من التجهيزات، مع أسعار تبدأ من 90,685 ريالًا.

مكلارين 788HS الأسرع من فئتها.. 200 نسخة فقط

تواصل مكلارين توسيع قائمة سياراتها عالية الأداء عبر تقديم إصدارات خاصة تستهدف عشاق السيارات الخارقة حول العالم.