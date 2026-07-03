مكلارين GTS بقدرات عالية الأداء.. تسارع مميز

تعد مكلارين واحدة من أبرز الأسماء في عالم السيارات الرياضية، بعدما نجحت على مدار عقود في إطلاق حزمة كبيرة من الإصدارات الخارقة، حيث ارتبط اسم العلامة بتقديم سيارات تعتمد على الوزن الخفيف، والأداء المرتفع، منها مكلارين GTS.

مكلارين GTS ومنظومة الحركة

تعتمد مكلارين GTS على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين، ويأتي مزودًا بشاحني تيربو مع تكوين V8 وسعة تبلغ 4.0 لتر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 7 سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الخلفية عبر نظام دفع خلفي.

وتولد هذه المنظومة الفنية للسيارة مكلارين GTS قوة تصل إلى 626 حصانًا، في حين يبلغ عزم الدوران 630 نيوتن متر، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 10.6 كيلومترًا لكل لتر، وتبلغ سعة خزان الوقود 72 لترًا.

مكلارين GTS

أرقام الأداء ومعدلات تسارع مكلارين GTS

تعكس الأرقام المعلنة القدرات التي تقدمها مكلارين GTS على الطرق، إذ تبلغ سرعتها القصوى 326 كيلومترًا في الساعة، بينما تحتاج إلى 3.2 ثانية فقط للتسارع من الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

مكلارين GTS

تجهيزات مكلارين GTS

تحمل المقصورة الداخلية لمكلارين GTS مزيجًا من المواد الفاخرة والتجهيزات التقنية، حيث يأتي المقود مكسوًا بالجلد مع استخدام الكاربون فايبر، إلى جانب تصميم متعدد الوظائف يتيح التحكم بعدد من الأنظمة أثناء القيادة.

مكلارين GTS

كما تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 7 بوصات تدعم الاتصال عبر البلوتوث وآبل كاربلاي، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية بقياس 10 بوصات، وتحصل السيارة أيضًا على نظام صوتي يضم 12 سماعة.

كما زودت مكلارين GTS بمكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي مناطق التحكم، إلى جانب مقاعد رياضية مكسوة بجلد نابا، مع مجموعة من أنظمة السلامة والحماية ابرزها منظومة الوسائد الهوائية، ومثبت السرعة، وتقنيات المكابح المتقدمة.

مكلارين GTS

أبعاد مكلارين GTS

تعتمد مكلارين GTS على أبعاد تتوافق مع طبيعة السيارات الخارقة، حيث يبلغ طولها 4,683 مم، بينما يصل العرض إلى 2,045 مم، في حين يبلغ الارتفاع 1,213 مم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,675 مم، ويبلغ وزنها دون ركاب 1,520 كجم.