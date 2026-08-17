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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال جديد بقوة 5.87 ريختر يضرب فلوريس الإندونيسية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

ضرب زلزال بلغت قوته 5.87 درجة منطقة فلوريس في إندونيسيا، الاثنين، وفقًا لما ذكره المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض.

وتقع منطقة فلوريس في إقليم نوسا تنجارا الشرقية، إحدى المناطق النشطة زلزاليًا في إندونيسيا.

وتأتي الهزة الجديدة بعد زلزال قوي بلغت قوته 7.7 درجة ضرب قبالة الساحل الشمالي لجزيرة فلوريس السبت، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصًا وإصابة أكثر من 130 آخرين، فيما انهارت عشرات المباني وتضررت مئات المنازل والمنشآت العامة.

وأعلنت السلطات الإندونيسية إجلاء نحو 5000 شخص عقب الزلزال، الذي تسبب أيضًا في انهيارات أرضية وقطع طرق رئيسية، ما عرقل وصول فرق الإنقاذ إلى بعض المناطق.

وقالت السلطات إن أكثر من 3300 شخص في منطقة سيكا غادروا منازلهم أو لجأوا إلى صالة رياضية، فيما أدى الزلزال الرئيسي إلى انهيار أكثر من 150 مبنى، وتضرر مئات المنازل والمدارس والمنشآت الصحية والمباني الحكومية.

كما تسببت انقطاعات الكهرباء والاتصالات في تعقيد عمليات الإغاثة، بينما أصدرت السلطات تحذيرًا من موجات تسونامي عقب الزلزال الرئيسي قبل رفعه لاحقًا بعد عدم تسجيل تغيرات خطيرة في مستوى سطح البحر.

زلزال منطقة فلوريس إندونيسيا المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض زلزال إندونيسيا

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