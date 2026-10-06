قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا: أوكرانيا أطلقت 650 طائرة مسيرة باتجاه موسكو
معاريف: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية محتملة في إحدى جبهات الشرق الأوسط
من الدواجن بـ90 جنيهًا إلى السكر بـ25.. «سوبر توفير» تتحرك لتخفيف أعباء المواطنين
سعر رنج روفر فيلار 2026 في السوق السعودي
دعاء الرزق في الصباح .. ردده عقب صلاة الفجر بيقين
حملة ممنهجة ضد الأهلي.. مصدر يكشف حقيقة غضب عموتة من توفيق محمد
سنتكوم: إعادة توجيه 130 سفينة خلال تطبيق الحصار البحري على إيران
رقص مبتذل.. حبس شاب ارتدى ملابس نسائية فى فيديوهات على السوشيال ميديا
عدلي القيعي يفتح النار على موسيماني: معجب بنفسه و«غلاوي»
هاني حتحوت يكشف تحركات اتحاد الكرة بعد أزمات المنتخب.. قرارات مرتقبة 12 أكتوبر
متى تتحقق كوابيس الفجر؟.. عمل واحد يقيك شرها لو صحيت على الأذان
بلاغ كاذب عن قنبلة يربك مطار شتوتجارت ويعطل 30 رحلة ويؤثر على 3 آلاف مسافر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عاشت حزينة وماتت كريمة.. اللواء سمير فرج يروي قصة سيدة كرّست حياتها لأسر الشهداء

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
يارا أمين

أعاد الإعلامي أحمد الخطيب نشر جزء من حوار سابق مع اللواء سمير فرج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي كشف خلاله الأخير قصة إنسانية مؤثرة لسيدة ثرية كرّست جانبًا كبيرًا من حياتها لمساعدة أسر الشهداء من الجنود، قبل أن تنتهي حياتها وحيدة داخل دار للمسنين.

وروى اللواء سمير فرج، خلال حلقة سابقة من برنامج «كلم ربنا» مع أحمد الخطيب، على الراديو 9090، تفاصيل قصة السيدة، مشيرًا إلى أنها كانت ثرية للغاية وورثت ثروة كبيرة عن زوجها، وقررت تخصيص جانب كبير منها لمساعدة أسر الشهداء.

وقال اللواء سمير فرج إنه كان يشغل منصب مدير الشئون المعنوية بالقوات المسلحة عندما تلقى اتصالًا يخبره برغبة إحدى السيدات في مقابلته، موضحًا أنه فوجئ بطلبها، إذ كانت ترغب في مساعدة أسر الشهداء من الجنود.

وأوضح أن السيدة كانت تعيش في قصر كبير بشارع صلاح سالم في مصر الجديدة، وأنها حضرت أحد احتفالات العاشر من رمضان، وهناك بدأت في التواصل مع أسر الشهداء، قبل أن تتعلق بهم وتقرر التكفل بالآلاف منهم، مشيرًا إلى أنها كانت تنفق عليهم بسخاء شديد، حتى أطلق عليها البعض لقب «أم الشهداء».

وأضاف أن السيدة استمرت في مساعدة أسر الشهداء لمدة 6 سنوات، رغم أن لديها 3 أبناء، ولدين يعملان طبيبين في دبي والولايات المتحدة، وابنة تقيم في الإسكندرية، لافتًا إلى أن أبناءها، بحسب روايته، لم يكونوا يسألون عنها أو يزورونها.

وأشار فرج إلى أنه بعد تركه منصب مدير الشئون المعنوية وتعيينه محافظًا للأقصر، انقطعت صلته بالسيدة لسنوات، قبل أن تتصل به بعد نحو 10 سنوات، ليكتشف أنها أصبحت تقيم في دار للمسنين.

وقال إنه فوجئ عندما علم أنها تركت قصرها وما تملكه من عقارات، بعدما ابتعد عنها أبناؤها، موضحًا أنه حصل على أرقام هواتفهم وحاول التواصل معهم واحدًا تلو الآخر، إلا أنهم لم يتجاوبوا معه بالشكل الذي كان يتوقعه.

وأكد أنه ظل يتابع حالتها ويتواصل مع دار المسنين، وكان يزورها من وقت لآخر، كما اصطحب إليها بعض أبناء أسر الشهداء الذين كانت تساعدهم، موضحًا أنها كانت تشعر بسعادة كبيرة عندما تجد من يسأل عنها ويزورها.

نهاية مؤلمة 

وتابع اللواء سمير فرج أن دار المسنين اتصلت به ذات يوم وأبلغته بوفاة السيدة، وأنه سيتم دفنها في مقابر الصدقة، لافتًا إلى أنه سارع بالاتصال بأبنائها لإبلاغهم بخبر وفاتها.

وأوضح أن أحد أبنائها المقيمين في دبي طلب منه عدم دفنها في مقابر الصدقة، مشيرًا إلى وجود مقبرة للأسرة في ترب الغفير، لكنه، بحسب رواية فرج، اعتذر عن الحضور بسبب ارتباطه بالعمل، كما اعتذر الابن الآخر عن الحضور، بينما قالت الابنة المقيمة في الإسكندرية إنها لن تتمكن من الحضور بسبب ارتباط ابنتها بمباراة مهمة.

وأضاف فرج أنه قرر وقتها أن يتولى بنفسه دفن السيدة، وأن يشارك في عزائها ويكرمها، تقديرًا لما قدمته طوال حياتها لأسر الشهداء.

وقال: «دفنتها وكانت المفاجأة.. مشيت في جنازتها وحيدًا»، مؤكدًا أن هذا الموقف ظل عالقًا في ذهنه، وجعله يتوقف كثيرًا أمام ما وصفه بقسوة الحياة وانقطاع صلة الأبناء بوالدتهم، رغم ما قدمته لهم.

وأشار إلى أنه رأى في تدخله لدفنها في مقابر أسرتها تكريمًا لها، قائلًا إن الله سخّره، بحكم موقعه وقتها، حتى تُدفن السيدة بشكل يليق بها، بعيدًا عن مقابر الصدقة.

واختتم اللواء سمير فرج روايته بالإشارة إلى أنه لا يزال يزور قبر السيدة من حين لآخر، ويدعو لها ويقرأ لها الفاتحة كلما مر بالقرب من مقبرتها في صلاح سالم، قائلًا: «عاشت حزينة وماتت كريمة».

اللواء سمير فرج الإعلامي أحمد الخطيب فيسبوك سمير فرج برنامج «كلم ربنا» شارع صلاح سالم في مصر الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

أسعار الطماطم

قبل ما تشتري.. مفاجأة بشأن أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

آبي أحمد

الاستفزاز الإثيوبي مستمر.. المنفذ البحري أولوية آبي أحمد بعد إعادة تنصيبه رئيسا للوزراء

الرياض

سماع دوي انفجارات شمال الرياض

ارشيفية

مش عايز يطلقها.. إنقاذ سيدة حاولت القفز من أعلى عقار بسبب زوجها في بولاق الدكرور

احمد موسى

أحمد موسى يرد على سموتريتش: إذا تهورت تل أبيب لن يكون هناك كيان إسرائيلي

المتصوفة البلغارية الراحلة بابا فانغا

وفاة باحثة وحجر صحي.. مرض غامض في روسيا يثير مخاوف عودة الطاعون للعالم

ترشيحاتنا

القمح

القمح في بورصة شيكاغو يرتفع وسط مخاوف من تصعيد روسيا الحرب في أوكرانيا

السكر

أسعار السكر تصعد عالميا لأعلى مستوى منذ 2024 وسط مخاطر الطقس

جانب من زيارة المستثمرين الأفارقة للمنطقة الحرة بالإسكندرية

هيئة الاستثمار تستقبل وفد مستثمرين آفارقة في زيارة للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية

بالصور

بإطلالة جذابة.. جيهان الشماشرجي تتألق في شوارع باريس

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

مع تغيرات الجو.. طرق الوقاية من الكحة وحساسية الصدر وتقليل تهيج الشعب الهوائية

الكحة
الكحة
الكحة

سوسن بدر: أبحث دائمًا عن الاختلاف.. ونفرتيتي الشخصية الأقرب إلى قلبي |حوار

سوسن بدر
سوسن بدر
سوسن بدر

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

فيديو

ياسر إبراهيم إلى بيراميدز

مليون و700 ألف دولار.. ياسر إبراهيم يحدد سعر انتقاله إلى بيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

عادل نصار

عادل نصار يكتب: أكتوبر بين الأمس واليوم.. عندما تتحول دروس الحرب إلى مشروع دولة

المزيد