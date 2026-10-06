أحد أبطال أكتوبر يكشف تفاصيل أسر الضفادع البشرية الإسرائيلية في 67

أعد برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي احتفالية خاصة بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

واستضاف الليثي خلال الحلقة اللواء بحري أركان حرب محفوظ طه، أحد أبطال القوات البحرية في حرب أكتوبر، كما استضاف فرقة "فويس باند" التي شدَت بعدد من الأغاني الوطنية احتفالًا بالذكرى الخالدة.

وقال اللواء بحري أركان حرب محفوظ طه إن يوم 5 يونيو 67 كانت هناك بصمة للقوات البحرية، حيث قام العدو بإرسال غواصة "تنين" وتعني التمساح، وأراد تدمير الوحدات البحرية المصرية، وتم القبض على الضفادع البشرية الإسرائيلية، وكان ذلك تفوقًا للقوات البحرية، وأيضًا تم الهجوم على تلك الغواصة وانتهى دورها.

وتابع أن اللنشات الصاروخية المصرية كان لديها صاروخ روسي، وكان أول استخدام له وصنع الفارق، حيث انطلق صاروخ مصري على أكبر قطعة بحرية إسرائيلية، وهو أول صاروخ بحري تم إطلاقه.

وعن الغواصة "داكار" وهي غواصة إسرائيلية اقتربت من ميناء الإسكندرية وقابلتها كاسحة ألغام واختفت وقتها تلك الغواصة واعترفوا بعدها بغرقها، وأعقبها أول معركة هجومية للقوات البحرية في حرب الاستنزاف في عام 69، حيث قام العدو بإرسال مدمرتين بين شبه جزيرة سيناء وقاموا بقتل عدد من المدنيين، وكان الرد عليهم وتم مهاجمة ميناء إيلات وتدمير الوحدات الإسرائيلية.

وأضاف: في عام 69 كنت على ظهر المدمرة "الناصر" وتم مهاجمة قوات العدو، وأطلقنا 400 دانة وكانت السماء مشتعلة من قوة الضربات المصرية، وكانت هناك ملحمة وطنية بين كافة القوات والوحدات المصرية من بحرية إلى مدفعية وقوات استطلاع خلف خطوط العدو، ولكننا تعرضنا إلى هجوم جوي وهنا ظهرت براعة اللواء عادل حيث تغلب الأبطال على ما تم من تشويش وتم قيادة السفينة وإسقاط طائرة، وكانت بطولة للجندي المصري والملازم حسني حيث تم إنقاذ المركب، وكانت الروح المعنوية عالية مع إسقاط الطائرة التي تهاجم السفينة المصرية.