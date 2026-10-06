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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان | مبادرات للنظافة وتكثيف للنظافة وأنشطة لوحدة السكان وقومى المرأة.. واحتفالية بانتصارات أكتوبر للمنطقة الأزهرية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق: 5/10/2026 أحداث متنوعة.

 حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على متابعة جهود النظافة والمبادرات المجتمعية بمنطقة الحكروب ، ومدخل كوبرى الإسعاف بمدينة أسوان، والتى تأتى فى إطار المشاركة الإيجابية والجهود الذاتية لأهالى المنطقة للإرتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين مستوى البيئة المحيطة .

https://www.elbalad.news/7130775

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير والتجميل الجارية من خلال زيادة المسطحات الخضراء وتكثيف الزراعات والتشجير بأحد الميادين الواقعة بالمنطقة المواجهة للمدينة الشبابية ، والذى يأتى ضمن 4 ميادين بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات ، أحد المحاور الحيوية بمدينة أسوان ، والذى يشهد حالياً نقلة حضارية متكاملة .

https://www.elbalad.news/7130781

جهود متنوعة 
 

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود وحدة السكان بالمحافظة خلال شهر سبتمبر الجارى بمختلف المراكز والمدن، والتى شهدت تنفيذ 121 نشاطًا متنوعًا إستفاد منها نحو 8500 مستفيد من الأطفال والشباب والأسر من الجنسين، وذلك فى إطار دعم جهود الدولة لتحسين الخصائص السكانية، وتعزيز الوعى المجتمعى، وتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين حيث يأتى ذلك فى ظل إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضية السكانية .

https://www.elbalad.news/7131088


 

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تقديم كامل الدعم لإنجاح جهود وأنشطة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بقيادة ثناء سليمان القائم بأعمال مقررة الفرع لتمكين السيدات والفتيات إقتصاديًا وإجتماعيًا، وتعزيز الوعى المجتمعى لديهن من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية متنوعة، خاصة داخل القرى المستهدفة بالمبادرات التنموية.


 

https://www.elbalad.news/7131079

نظمت منطقة أسوان الأزهرية، اليوم الإثنين، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بقاعة معهد الإمام الشعراوي، في أجواء وطنية عكست اعتزاز أبناء الأزهر الشريف ببطولات القوات المسلحة المصرية، وما سطّره أبطال أكتوبر من ملاحم خالدة في تاريخ الوطن.

https://www.elbalad.news/7131180

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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