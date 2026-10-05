محافظ أسوان: تقديم كامل الدعم والمساندة للمبادرات المجتمعية للأهالي

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على متابعة جهود النظافة والمبادرات المجتمعية بمنطقة الحكروب ، ومدخل كوبرى الإسعاف بمدينة أسوان، والتى تأتى فى إطار المشاركة الإيجابية والجهود الذاتية لأهالى المنطقة للإرتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين مستوى البيئة المحيطة .

ويأتى ذلك فى ظل مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى وتعزيز المشاركة المجتمعية .



إشادة بمشاركة الأهالى فى أعمال النظافة والتطوير والتجميل



وفى هذا الإطار ، أعرب المهندس عمرو لاشين عن تقديره وشكره لأهالى مناطق الحكروب والإسعاف وكبارى أسامة ودبورة والناصرية والحصايا وأرض الجميلى وخور عواضة ، لما يقدمونه من جهود ومشاركة مجتمعية جادة وفاعلة فى تنفيذ أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل والإنارة داخل مناطقهم ، بما يعكس الوعى المجتمعى والمسئولية المشتركة فى الحفاظ على المظهر الحضارى للمناطق السكنية .



دعم المبادرات المجتمعية والتصدى للسلوكيات السلبية

وأكد محافظ أسوان على أهمية إستمرار هذه المبادرات المجتمعية الإيجابية التى تعكس روح التعاون والانتماء لدى الأهالى ، مع العمل على التصدى للسلوكيات والممارسات السلبية التى تؤثر على المظهر العام وجودة الحياة ، مشيراً إلى أن المشاركة المجتمعية تمثل أحد المحاور الرئيسية فى دعم جهود الأجهزة التنفيذية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع .

مواصلة مساندة الجهود الذاتية للإرتقاء بالمناطق السكنية

ووجه عمرو لاشين بمواصلة تقديم كامل الدعم والمساندة للمبادرات المجتمعية الفاعلة التى ينفذها الأهالى ، تقديراً لجهودهم الذاتية ومساهماتهم الإيجابية فى الإرتقاء بالمناطق التى يقيمون فيها ، وتحسين مستوى النظافة والتجميل والإنارة والخدمات ، بما يعزز من جودة الحياة ويحقق المستهدفات التنموية لرؤية أسوان 2040 .