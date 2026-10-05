قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها
وزير الخارجية يلتقي نظيريه التشادي والليبي.. تعزيز مكافحة الإرهاب وتفعيل تجمع الساحل والصحراء
السلطات الأمريكية تلقي القبض على عميلة صينية
ماسورة صرف للعبور.. تحرك عاجل من وزارة الري لتأمين مسار طلاب بالبحيرة
منذ 7 أكتوبر.. الاحتلال ينفذ 63 ألف هجوم على الفلسطينيين في الضفة
سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
كيا تقدم K4 موديل 2027 الجديدة.. وهذه أسعارها عالميًا
حكم النوم قبل دخول وقت الفرائض وهل يكره عند الفجر؟
بقيمة تقارب 17 مليار دولار.. مصر تمتلك احتياطيات ذهب في 120 موقعا
مقتل 4 أشخاص في ضربة أمريكية على سفينة بالبحر الكاريبي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5 – 10 - 2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| إيفاد قافلتين طبيتين إلى وادي العلاقي.. ومتابعة ملف تقنين أراضي الدولة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق: 4/10/2026 أحداث متنوعة. 

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، أن ملف تقنين أراضى الدولة يحظى بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية ، ومتابعة دورية من لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها بما يؤكد أهمية هذا الملف وضرورة التعامل معه بكل جدية وسرعة ، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة  .

https://www.elbalad.news/7129678

بعث المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ ٥٣ لإنتصارات أكتوبر المجيدة .

https://www.elbalad.news/7129848

جهود متنوعة 

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بإيفاد قافلتين طبيتين إلى قرية وادى العلاقى ، والتى تقع على بعد 180 كم من مدينة أسوان.

https://www.elbalad.news/7129843

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان اجتماعاً موسعاً لمتابعة نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقرى المرحلة الأولى، ومراجعة ما تم إنجازه منذ الإجتماع السابق، والوقوف على المعوقات والإحتياجات اللازمة للتعامل معها بصورة عاجلة.

https://www.elbalad.news/7130138

واصل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية، حيث استمع بشكل فردي ومباشر إلى مطالب وشكاوى 35 مواطنًا ومواطنة، موجهًا الجهات المختصة بسرعة دراسة هذه المطالب والتعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة لها، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

https://www.elbalad.news/7130154

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، آخر مستجدات مشروع المنطقة الصناعية بمدينة أسوان الجديدة، وبحث خطط التوسع في التنمية الصناعية والاستثمارية بالمحافظة.

https://www.elbalad.news/7130140

واصل العاملون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بناءً على توجيهات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، تكثيف جهودهم الميدانية بمختلف القرى، من خلال تنفيذ عدد من الأعمال والخدمات اليومية، والتعامل الفوري مع المخالفات والتعديات، وتكثيف أعمال النظافة والإنارة والصيانة ورفع الإشغالات. 

https://www.elbalad.news/7130152

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس لمدة 5 أيام.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار خلال ساعات

الطقس في مصر

أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا وتحذيرات شديدة

وزير التربية والتعليم

للمعلمين المحالين للمعاش.. خطوات وإجراءات الاعتذار عن الاستمرار بالخدمة

غرامة فاتورة الكهرباء 7% .. موعد تطبيقها والفرق عن زيادة الأسعار

غرامة فاتورة الكهرباء 7% .. موعد تطبيقها والفرق عن زيادة الأسعار

اسعار السبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة 5 جرام الآن.. أسعار السبائك الذهب اليوم كل الأوزان

مصطفى شوبير

شوبير ينتقد نجله بعد هدف جنوب إفريقيا: الثقة الزائدة مش من شغل حارس المرمى

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

ترشيحاتنا

الفنان فراس سعيد

فراس سعيد: أقدم الشر في «محمود الطيار».. وأتمنى تجسيد دور شعبي.. خاص| فيديو

منة فضالي

إيه الهدف من اللي بيحصل؟.. منة فضالي تتساءل عن الظلم في الوسط الفني.. ليه ناس وناس؟

سوزان نجم الدين

عانيت كتيرا من التنمر في سوريا.. سوزان نجم الدين تكشف تأثير الحرب على حياتها

بالصور

محمد حماقي يشعل الإسكندرية بأضخم حفل جامعي.. و"سمعوني" يواصل تصدر المنصات العالمية في 2026

محمد حماقى
محمد حماقى
محمد حماقى

وفاة ساس جوردان نجمة الروك الكندية عن 65 عامًا.. صاحبة «Make You a Believer»

ساس جوردان
ساس جوردان
ساس جوردان

فيديو

لما جبريل

لما جبريل عن أزمة مصرية وزوجها الصيني: لا للتعميم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد