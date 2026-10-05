أخبار أسوان| إيفاد قافلتين طبيتين إلى وادي العلاقي.. ومتابعة ملف تقنين أراضي الدولة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق: 4/10/2026 أحداث متنوعة.

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، أن ملف تقنين أراضى الدولة يحظى بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية ، ومتابعة دورية من لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها بما يؤكد أهمية هذا الملف وضرورة التعامل معه بكل جدية وسرعة ، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة .

https://www.elbalad.news/7129678

بعث المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ ٥٣ لإنتصارات أكتوبر المجيدة .

https://www.elbalad.news/7129848

جهود متنوعة

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بإيفاد قافلتين طبيتين إلى قرية وادى العلاقى ، والتى تقع على بعد 180 كم من مدينة أسوان.

https://www.elbalad.news/7129843

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان اجتماعاً موسعاً لمتابعة نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقرى المرحلة الأولى، ومراجعة ما تم إنجازه منذ الإجتماع السابق، والوقوف على المعوقات والإحتياجات اللازمة للتعامل معها بصورة عاجلة.

https://www.elbalad.news/7130138

واصل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية، حيث استمع بشكل فردي ومباشر إلى مطالب وشكاوى 35 مواطنًا ومواطنة، موجهًا الجهات المختصة بسرعة دراسة هذه المطالب والتعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة لها، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

https://www.elbalad.news/7130154

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، آخر مستجدات مشروع المنطقة الصناعية بمدينة أسوان الجديدة، وبحث خطط التوسع في التنمية الصناعية والاستثمارية بالمحافظة.

https://www.elbalad.news/7130140

واصل العاملون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بناءً على توجيهات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، تكثيف جهودهم الميدانية بمختلف القرى، من خلال تنفيذ عدد من الأعمال والخدمات اليومية، والتعامل الفوري مع المخالفات والتعديات، وتكثيف أعمال النظافة والإنارة والصيانة ورفع الإشغالات.

https://www.elbalad.news/7130152