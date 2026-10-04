محافظ أسوان يستمع لمطالب وشكاوى 35 مواطنًا خلال اللقاء الجماهيرى الأسبوعى

واصل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية، حيث استمع بشكل فردي ومباشر إلى مطالب وشكاوى 35 مواطنًا ومواطنة، موجهًا الجهات المختصة بسرعة دراسة هذه المطالب والتعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة لها، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.



أولوية لذوي الإعاقة خلال اللقاءات الجماهيرية

وأكد المهندس عمرو لاشين استمرار إعطاء الأولوية لذوي الإعاقة خلال اللقاءات الجماهيرية، من خلال تخصيص الحالات العشر الأولى لهم لعرض مطالبهم واحتياجاتهم، مع توجيه الجهات المختصة بسرعة الاستجابة لها وتقديم أوجه الدعم اللازمة، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق الدمج المجتمعي الكامل لهذه الفئة، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

مساعدات مالية عاجلة للأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية

ووجه محافظ أسوان مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مساعدات مالية عاجلة من خلال حساب مؤسسة التكافل لعدد من الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، بما يساهم في توفير الدعم اللازم لهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

توفير فرص عمل للشباب ودعم الاستقرار المعيشي

وفي إطار حرص المحافظة على دعم الشباب وتحسين مستوى المعيشة، وجه المهندس عمرو لاشين مديرية العمل بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير فرص تشغيل مناسبة لعدد من الشباب، وأيضًا لذوي الإعاقة ضمن نسبة الـ5%، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المعيشي لهم، وتوفير مصادر دخل مستدامة تساعدهم على تلبية احتياجات أسرهم.

بحث مطالب المواطنين في قطاعات العمل المختلفة

وفي السياق نفسه، كلف عمرو لاشين نائب المحافظ، ومسؤولي فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومديريات التنظيم والإدارة والإسكان والحوكمة والتضامن الاجتماعي والتخطيط العمراني، ورؤساء مدن أسوان ونصر النوبة وكوم أمبو والإصلاح الزراعي، بدراسة عدد من المطالب والشكاوى التي تم عرضها خلال اللقاء الجماهيري، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار والطمأنينة لهم.