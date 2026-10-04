محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان اجتماعاً موسعاً لمتابعة نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقرى المرحلة الأولى، ومراجعة ما تم إنجازه منذ الإجتماع السابق، والوقوف على المعوقات والإحتياجات اللازمة للتعامل معها بصورة عاجلة.

جاء ذلك بحضور أسامة رزق داود نائب المحافظ ، ومديرى ومسؤولى الجهات المعنية، ورؤساء المراكز والمدن .

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، ودفع معدلات الإنجاز للوصول إلى المستهدفات النهائية.

وخلال الاجتماع شدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة تكثيف وتيرة العمل خلال الفترة الحالية، وإستثمار ما تحقق من تقدم لإستكمال جميع المشروعات المتبقية بما يحقق المستهدف من المرحلة الأولى للمبادرة داخل 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

كما أكد المحافظ أن الهدف الأساسى من هذه المتابعة لا يقتصر على إستكمال الأعمال الإنشائية فقط، وإنما يمتد إلى ضمان نهو وتسليم وتشغيل المشروعات وتحقيق الإستفادة الكاملة منها، باعتبار أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تستهدف إحداث نقلة نوعية ومستدامة فى مستوى الخدمات والبنية الأساسية وتحسين جودة الحياة لأهالى القرى المستهدفة.

1993 مشروعاً مستهدفاً.. وإنجاز 1809 مشروعات بنسبة 90%.



وأوضح عمرو لاشين أن إجمالى مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان يبلغ 1993 مشروعاً بمختلف القطاعات ، تم الإنتهاء من 1809 مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى 90% ، موجهاً بمواصلة العمل بنفس معدلات الأداء للوصول إلى نسبة إنجاز 100% بنهاية العام الحالى ، وأن الفترة الحالية تمثل مرحلة حاسمة لإستكمال المشروعات المتبقية، مع ضرورة الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة وعدم السماح بأى تأخير ، بما يسرع من دخول هذه المشروعات الخدمة وتحقيق العائد المباشر منها للمواطنين.

مراجعة دقيقة للموقف التنفيذى ومخططات النهو



وحرص المحافظ خلال الإجتماع على الإستماع إلى عرض تفصيلى للموقف الخاص بالمخطط الزمنى لنهو المشروعات التى كان مستهدفاً الإنتهاء منها خلال شهر سبتمبر الماضى، إلى جانب المشروعات المقرر نهوها خلال شهر أكتوبر الحالي ، مع مراجعة نسب تنفيذ المستهدفات المحددة بكل قطاع، ومقارنتها بمعدلات الإنجاز الفعلية منذ الإجتماع السابق.

كما تم إستعراض الجهود المبذولة ومعدلات التنفيذ ومواعيد النهو والتسليم للمشروعات الجارية بمختلف القطاعات، والتى تضم مياه الشرب والصرف الصحى، والغاز الطبيعى، والكهرباء، ووحدات الإسعاف، والمجمعات الحكومية والزراعية ، ومراكز الشباب والرياضة ، والمدارس ، ومنشآت التضامن الإجتماعى ، والعمارات السكنية ، وكبارى الرى والترع، والأسواق والمواقف، ووحدات الإطفاء، والطرق بما يعكس إتساع نطاق تدخلات المبادرة وأهميتها فى تحسين مستوى الخدمات داخل القرى المستهدفة.

جروب عمل للمتابعة اللحظية .. ورصد المعوقات أولاً بأول

ووجه المهندس عمرو لاشين مسئولى المرافق والجهات المعنية بإعداد بيان تفصيلى بالمشروعات المستهدف نهوها خلال منتصف شهر أكتوبر، وكذلك المشروعات المستهدف الإنتهاء منها بنهاية الشهر الحالى، مع تحديد الموقف التنفيذى لكل مشروع بصورة دقيقة ، مكلفاً بإعداد جروب عمل عبر تطبيق «واتس آب» يضم جميع مسؤولى الجهات المعنية، بما يضمن المتابعة اللحظية لنسب الإنجاز، ورصد أى معوقات أو إحتياجات تظهر بمواقع العمل والتعامل معها بصورة فورية، وصولاً إلى إنهاء جميع المشروعات بنسبة 100% بنهاية العام الجارى فى إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى مع الفريق محمد فريد حجازى مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة " حياة كريمة " .

حلول عاجلة للمعوقات ودعم فنى ومادى لإستكمال المشروعات

وأعطى المهندس عمرو لاشين تعليمات بسرعة حصر كافة المعوقات والإحتياجات المتبقية بكل مشروع، مع تحديد المسؤوليات والتوقيتات اللازمة للتعامل معها، والعمل على توفير الدعم المادى والفنى المطلوب بما يضمن عدم توقف الأعمال أو تأخر معدلات التنفيذ، وسرعة استكمال المشروعات داخل القرى المستهدفة.

كما وجه المحافظ بإعداد جدول متابعة أسبوعى لعرضه على نائب المحافظ يتضمن نسب ومعدلات الإنجاز وموقف النهو والإستلام لكل المشروعات المتبقية بمختلف القطاعات والقرى، مع التأكيد على أهمية متابعة دخول المشروعات التى تم الإنتهاء منها إلى الخدمة وتشغيلها فعلياً، حتى تتحول معدلات الإنجاز إلى خدمات ملموسة يستفيد منها المواطنون.