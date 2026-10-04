القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

هنأ الدكتور أشرف إمام عبد الرضي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأعرب القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، عن خالص التهاني وأصدق التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، مؤكدًا أن انتصارات أكتوبر ستظل إحدى أبرز محطات التاريخ المصري الحديث، وعلامة مضيئة تجسد عظمة القوات المسلحة المصرية، وما تحلت به من شجاعة وبسالة وإصرار في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته.

وأكد أن هذه الذكرى المجيدة تجسد أسمى معاني التضحية والفداء والولاء والانتماء، وتؤكد قدرة الشعب المصري، بمؤسساته الوطنية وقواته المسلحة، على تجاوز التحديات وصون أمن الوطن واستقراره، مشيرًا إلى أن روح أكتوبر بما تحمله من قيم العزيمة والإرادة تمثل دافعًا لمواصلة العمل والعطاء واستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

6 أكتوبر



كما وجه الدكتور أشرف إمام عبد الرضي خالص التهنئة إلى رجال القوات المسلحة المصرية وقياداتها وضباطها وجنودها، تقديرًا لما قدموه ويقدمونه من تضحيات في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه، مؤكدًا أن بطولات القوات المسلحة ستظل راسخة في وجدان الشعب المصري، ومصدر فخر واعتزاز للأجيال المتعاقبة.

ودعا القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، المولى- عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواصلة مسيرة العمل الوطني، وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مزيد من التقدم والازدهار، وأن تظل مصر دائمًا وطننا آمنا عزيزا شامخا بين الأمم.