أسوان.. اجتماع تنسيقى لمتابعة إجراءات إنهاء الطلبات المقدمة على المنصة الوطنية للتقنين

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أن ملف تقنين أراضى الدولة يحظى بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية ، ومتابعة دورية من لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها بما يؤكد أهمية هذا الملف وضرورة التعامل معه بكل جدية وسرعة ، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توفيق أوضاع المواطنين وتعظيم الإستفادة من منظومة تقنين أراضى الدولة.

دعوة المواطنين لإستكمال إجراءات التقنين والإستفادة من المهلة المقررةوأشار المهندس عمرو لاشين إلى حرص الدولة على منح المواطنين الفرصة الكاملة لإنهاء إجراءات التقنين وتوفيق أوضاعهم ، قبل إنتهاء الفترة المحددة لتلقى طلبات التقنين ، والتى تم مدها لمدة 6 أشهر إضافية ، داعيًا المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم إلى سرعة إستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة ، والإستفادة من الفترة المقررة بما يسهم فى إنهاء إجراءاتهم وفقًا للأطر القانونية .

إجتماع تنسيقى لمتابعة إجراءات التقنين وتيسير الخدمات للمواطنين

وفى هذا الإطار ، شارك السيد أسامة رزق داود نائب محافظ أسوان فى الإجتماع التنسيقى الذى تم عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس المنعقد بوزارة التنمية المحلية وبحضور الجهات المعنية بإدارة الملف بالمنصة الوطنية للتقنين .

حيث شهد الإجتماع التأكيد على أهمية تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، وتكثيف جهود التوعية للتعريف بآليات التقديم من خلال المنصة الإلكترونية خلال الفترة الحالية المتاحة للتقنين ، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية ، والإستفادة من المزايا والتيسيرات التى تضمنها القانون .

متابعة دورية لمعدلات الإنجاز وتسريع إجراءات التقنين

وأوضح السيد أسامة رزق داود أنه يتم عقد الإجتماع الدورى للجنة الموازية بالمحافظة للجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة نائب المحافظ ، وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز فى ملف التقنين ، وتسريع الإجراءات ، وتذليل أى معوقات ، فضلاً عن ضمان تنفيذ التكليفات الصادرة من الجهات المختصة على الوجه الأكمل بما يسهم فى إنجاز هذا الملف وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المحددة .