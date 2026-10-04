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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: مُبادرات مجتمعية للنظافة والتطوير والتجميل.. وفقرات متنوعة بمُبادرة «شارع الفن »

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها ..

محافظ أسوان: نقدّم الدعم الكامل للمبادرات المجتمعية بالأحياء والمناطق السكنية
أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، على مواصلة تقديم كامل الدعم والمساندة للمبادرات المجتمعية الفاعلة، التى ينفذها أهالى مناطق الناصرية والإسعاف وكبارى أسامة ودبورة والحكروب والحصايا وخور عواضة تقديرًا لجهودهم الذاتية والجادة للإرتقاء بمستوى النظافة العامة والتطوير والتجميل داخل مناطقهم ، والتصدى للسلوكيات السلبيةبما يعكس روح التعاون والمشاركة الإيجابية لخدمة مجتمعهم والحفاظ على البيئة المحيطة بهم .

يأتى ذلك فى ظل مستهدفات رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقًا لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

وقدم المهندس عمرو لاشين، تقديره وعرفانه لأهالى هذه المناطق السكنية على ما تم تنفيذه من أعمال ومبادرات مجتمعية ، مؤكدًا على أن ما يقومون به يعكس حبهم وإنتماءهم لبلدهم وحرصهم على الارتقاء بالمناطق التى يعيشون فيها وتحويلها إلى نماذج حضارية تتسم بالنظافة والجمال ، وأن هذه الجهود تمثل صورة مشرفة للمشاركة المجتمعية الفاعلة ، وتجسّد أهمية تكاتف المواطنين مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات .

مُبادرة «شارع الفن» تواصل فعالياتها الفنية والثقافية بميدان المحطة بأسوان
 

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، تنفيذ فعاليات مبادرة "شارع الفن" بميدان المحطة بمدينة أسوان تحت شعار “الثقافة حياة”، بهدف نشر الثقافة والفنون، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة للتعبير عن قدراتها وإبداعاتها.

يأتى ذلك فى ضوء جهود وزارة الثقافة ومحافظة أسوان لنشر الفنون والإبداع وإتاحة الأنشطة الثقافية والفنية للمواطنين فى الفضاءات والميادين العامة، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان.

اكتشاف المواهب فى الشعر والغناء والإنشاد
واستهلت فعاليات المبادرة بتنفيذ فقرة لاكتشاف المواهب، بإشراف موسى محمد، والتى شهدت مشاركة عدد من المواهب فى مجالات الشعر والغناء والإنشاد، فى إطار دعم وإكتشاف المواهب الفنية وتشجيعها على مواصلة إبداعاتها والمشاركة فى الأنشطة الثقافية والفنية.

ورشة فنية لتنمية المهارات الإبداعية
كما تضمنت الفعاليات تنفيذ ورشة فنية لتصميم وتنفيذ تشكيلات باستخدام خامة "الفوم جليتر"، تحت تدريب الفنانة فاطمة علوانى، حيث أتاحت الورشة للمشاركين فرصة للتعرف على أساليب التعامل مع الخامات الفنية وتنمية مهاراتهم الإبداعية والفنية، وتشجيعهم على الابتكار والتعبير الفني.

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