مبادرة «شارع الفن» تواصل فعالياتها الفنية والثقافية بميدان المحطة بأسوان

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، تنفيذ فعاليات مبادرة "شارع الفن" بميدان المحطة بمدينة أسوان تحت شعار “الثقافة حياة”، بهدف نشر الثقافة والفنون، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة للتعبير عن قدراتها وإبداعاتها.

يأتى ذلك فى ضوء جهود وزارة الثقافة ومحافظة أسوان لنشر الفنون والإبداع وإتاحة الأنشطة الثقافية والفنية للمواطنين فى الفضاءات والميادين العامة، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان.

اكتشاف المواهب فى الشعر والغناء والإنشاد

واستهلت فعاليات المبادرة بتنفيذ فقرة لاكتشاف المواهب، بإشراف موسى محمد، والتى شهدت مشاركة عدد من المواهب فى مجالات الشعر والغناء والإنشاد، فى إطار دعم وإكتشاف المواهب الفنية وتشجيعها على مواصلة إبداعاتها والمشاركة فى الأنشطة الثقافية والفنية.

ورشة فنية لتنمية المهارات الإبداعية

كما تضمنت الفعاليات تنفيذ ورشة فنية لتصميم وتنفيذ تشكيلات باستخدام خامة "الفوم جليتر"، تحت تدريب الفنانة فاطمة علوانى، حيث أتاحت الورشة للمشاركين فرصة للتعرف على أساليب التعامل مع الخامات الفنية وتنمية مهاراتهم الإبداعية والفنية، وتشجيعهم على الابتكار والتعبير الفني.

فرقة أسوان للموسيقى العربية تختتم الفعاليات



واختُتمت الفعاليات بعرض فنى لفرقة أسوان للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو محمد صبرى، قدمت خلاله باقة متنوعة من الأغانى الوطنية، من بينها "صباح الخير يا سينا"، "فيها حاجة حلوة"، "هتحب مين غيرها"، "الله عليكى يا مصر"، "مكتوبلى أغنيلك"، "يا بلادى"، "على بلد المحبوب"، "يا عروسة النيل"، "عاش اللى قال"، "بسم الله"، "بلادى السمرا"، "أحلى إسم فى الوجود"، "وطنى الأكبر"، "باسمك يا بلدى"، و"احلف بسماها"، وسط تفاعل وإقبال كبير من الجمهور.

ضمن خطة وزارة الثقافة لنشر الفنون فى الفضاءات العامة

وتم تنفيذ الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى، وشهدت حضور يوسف محمود، مدير عام فرع ثقافة أسوان، حيث تأتى فعاليات مبادرة "شارع الفن" ضمن خطة وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، لإتاحة الأنشطة الثقافية والفنية بالمجان للمواطنين، وترسيخ الوعى الثقافى، واكتشاف ورعاية المواهب، وإثراء الحركة الفنية والثقافية بمحافظة أسوان.