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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: نقدم الدعم الكامل للمبادرات المجتمعية بالأحياء والمناطق السكنية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، على مواصلة تقديم كامل الدعم والمساندة للمبادرات المجتمعية الفاعلة، التى ينفذها أهالى مناطق الناصرية والإسعاف وكبارى أسامة ودبورة والحكروب والحصايا وخور عواضة تقديرًا لجهودهم الذاتية والجادة للإرتقاء بمستوى النظافة العامة والتطوير والتجميل داخل مناطقهم ، والتصدى للسلوكيات السلبيةبما يعكس روح التعاون والمشاركة الإيجابية لخدمة مجتمعهم والحفاظ على البيئة المحيطة بهم .

يأتى ذلك فى ظل مستهدفات رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقًا لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

جهود ذاتية للإرتقاء بالمظهر الحضارى للمناطق

وشملت الجهود التى نفذها أهالى هذه المناطق أعمال النظافة العامة، ورفع المخلفات والتطوير والتجميل والتشجير، والمساهمة فى الحفاظ على المظهر الحضارى، فضلاً عن دعم أعمال الإنارة بما يسهم فى توفير بيئة أفضل وأكثر أمانًا وإستقرارًا للمواطنين، ويعزز من الشكل الجمالى والحضارى لهذه المناطق الحيوية .

محافظ أسوان يشيد بروح المشاركة المجتمعية


وقدم المهندس عمرو لاشين، تقديره وعرفانه لأهالى هذه المناطق السكنية على ما تم تنفيذه من أعمال ومبادرات مجتمعية ، مؤكدًا على أن ما يقومون به يعكس حبهم وإنتماءهم لبلدهم وحرصهم على الارتقاء بالمناطق التى يعيشون فيها وتحويلها إلى نماذج حضارية تتسم بالنظافة والجمال ، وأن هذه الجهود تمثل صورة مشرفة للمشاركة المجتمعية الفاعلة ، وتجسد أهمية تكاتف المواطنين مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات .

إستكمال أعمال الإنارة والتطوير بالتعاون مع الأهالى

من جانبهم، أعرب الأهالى عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسوان ، وفريق العمل المعاون له بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، بإشراف محمد محمود ربيع نائب رئيس المدينة ، وياسر حمدى رئيس حى شرق ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية ، تقديرًا لما تم تقديمه من دعم ومساندة لجهودهم الذاتية .

كما وجه الأهالى الشكر لولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية ، ولشباب هذه المناطق الذين كانوا فى مقدمة الصفوف وشاركوا بفاعلية فى أعمال التطوير والتجميل ، إلى جانب فرق الفنيين التى واصلت العمل على مدار الساعة للوصول إلى هذا المستوى من التطوير ، وإستكمال أعمال الإنارة وتركيب الأعمدة بما يسهم فى تسهيل حركة الأهالى خلال الفترة المسائية، فضلًا عن التصدى للسلوكيات السلبية والحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية .

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