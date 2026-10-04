قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار متوسطة إلي غزيرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس من الاثنين إلى السبت
رقية السادات لـ"صدى البلد": والدي قرر التنحي عن الحكم بعد تحرير سيناء.. فيديو
مدبولي يكشف تفاصيل يومه: بصحى الفجر وبراجع آخر المستجدات قبل ما أروح المكتب
700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026 في البنوك
إسرائيل تهاجم حزبا بريطانيا بعد دعوته إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر| تفاصيل
إسرائيل تفتتح سفارة في كينشاسا بالتزامن مع نقل سفارتها لدى الكونغو إلى القدس
مدبولي: احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 57.2 مليار دولار.. والعملات الأجنبية تتجاوز 37 مليارًا
سعر صرف الدولار ينخفض 50 قرشا بختام تعاملات البنوك اليوم الأحد
الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد
مدبولي: 95% من موارد مصر المائية تعتمد على النيل ولسنا ضد التنمية في أفريقيا
مدبولي: هناك شركات تستهدف زيادة أعداد الشباب المصري العاملين لديها خلال السنوات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يبعث ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الـ ٥٣ لملحمة انتصارات أكتوبر المجيدة

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر
محمد عبد الفتاح

بعث المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ ٥٣ لإنتصارات أكتوبر المجيدة .

وأكد المهندس عمرو لاشين فى برقيته بأنه بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والبرلمانية والسياسية يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بملحمة نصر أكتوبر العظيم ، لتظل هذه الذكرى خالدة فى تاريخنا الوطنى ، ومبعث إعتزاز وفخر لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء .

إلى أن رجال القوات المسلحة ضربوا لنا أروع البطولات فى التضحية والفداء ، مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض بالرسالة النبيلة لدعم التنمية والإستقرار .

حرب أكتوبر 

وأشار محافظ أسوان إلى أننا نتوجه لله عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية ، وربان لسفينة وطننا الغالى مصر ليتحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها فى الجمهورية الجديدة ، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة ، وعلى الشعب المصرى العظيم بالرخاء والإزدهار .

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب ، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ ، و الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، بجانب تهنئته لقيادات القوات المسلحة ، والوزراء والمسئولين بهذه الذكرى العزيزة .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

منتخب مصر

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية اليوم

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

منتخب مصر

غياب «صلاح» و«عبدالمنعم».. موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا الودية الليلة والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

«متدفعوش جنيه».. تضامن سوهاج تحذر من إعلان وهمي باسمها عن عيادات بـ300 ألف جنيه

محافظ الشرقية

افتتاح 3 مدارس "تعليم أساسي وإعدادي" في الشرقية بتكلفة 74 مليون و 829 ألف جنيه

محافظ الفيوم

محمد هانئ: ملتقى "يوم الفيوم للتوظيف" فرصة مهمة للشباب للتعرف عن قرب على احتياجات سوق العمل

بالصور

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ..سر القوام الكريمى

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد