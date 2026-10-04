محافظ أسوان يبعث ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الـ ٥٣ لملحمة انتصارات أكتوبر المجيدة

بعث المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ ٥٣ لإنتصارات أكتوبر المجيدة .

وأكد المهندس عمرو لاشين فى برقيته بأنه بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والبرلمانية والسياسية يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بملحمة نصر أكتوبر العظيم ، لتظل هذه الذكرى خالدة فى تاريخنا الوطنى ، ومبعث إعتزاز وفخر لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء .

إلى أن رجال القوات المسلحة ضربوا لنا أروع البطولات فى التضحية والفداء ، مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض بالرسالة النبيلة لدعم التنمية والإستقرار .

حرب أكتوبر

وأشار محافظ أسوان إلى أننا نتوجه لله عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية ، وربان لسفينة وطننا الغالى مصر ليتحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها فى الجمهورية الجديدة ، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة ، وعلى الشعب المصرى العظيم بالرخاء والإزدهار .

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب ، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ ، و الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، بجانب تهنئته لقيادات القوات المسلحة ، والوزراء والمسئولين بهذه الذكرى العزيزة .